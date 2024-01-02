Ракетный удар по Киеву — репортаж Новини.LIVE

Последствия ракетного удара по Киеву Фото: Новини.LIVE

Утром 2 января Россия атаковала Киев ракетами разного типа. В результате обстрелов пострадали 33 человека, одна женщина погибла.

Корреспондент Новини.LIVE побывал на месте происшествия и рассказал все, что известно о ракетной атаке.

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Обстрел Киева 2 января

Утром россияне выпустили по столице 61 ракету, из них — около 10 "Кинжалов". А также до этого ночью — 13 "шахедов". Силы ПВО уничтожили все вражеские цели, но в результате падения обломков есть разрушение. В частности, в Соломенском районе произошел пожар в многоэтажке. Также повреждено здание "Атлант Моторз Энерджи".

По состоянию на это времени одна женщина погибла, пострадали 33 человека. 32 из них медики госпитализировали.

Последствия ракетного удара по Киеву Фото: Новини.LIVE

Последствия ракетного удара по Киеву Фото: Новини.LIVE

Последствия ракетного удара по Киеву Фото: Новини.LIVE

Последствия ракетного удара по Киеву Фото: Новини.LIVE

Последствия ракетного удара по Киеву Фото: Новини.LIVE

Последствия ракетного удара по Киеву Фото: Новини.LIVE

Последствия ракетного удара по Киеву Фото: Новини.LIVE

Последствия ракетного удара по Киеву Фото: Новини.LIVE

Последствия ракетного удара по Киеву Фото: Новини.LIVE

Также от ракетной атаки пострадали здания в Подольском, Святошинском, Печерском, Оболонском, Деснянском районах. Везде работают экстренные службы.

Кроме того, в жилых домах некоторых районов города отсутствует электроэнергия и водоснабжение. Коммунальные службы сейчас работают над их восстановлением.

Напомним, Валерий Залужный рассказал, что Воздушные силы во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожили 72 вражеских цели. В том числе 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".