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Ракетний удар по Києву — відомо про постраждалих

23 січня 2024 07:48
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Ракетна атака на Київ 23 січня — відомо про одного пораненого
Наслідки обстрілів у Києві. Фото: t.me/VA_Kyiv
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Внаслідок ракетної атаки на Київ зранку 23 січня вже відомо про одного постраждалого у Солом'янському районі. Чоловіка госпіталізували медики.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко

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За словами Кличка, у Солом'янському районі столиці є один поранений. Наразі його госпіталізували і він перебуває під наглядом медиків. 

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Попередньо також відомо, що в Соломʼянському районі в багатоквартирному будинку вибуховою хвилею повибивало вікна. Також трапилося загоряння в кількох квартирах житлового будинку. Екстрені служби вже прямують на місце.

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Крім того, відомо, що у Святошинському районі палає будівля та легкові авто.

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А в Печерському районі зафіксували влучання в нежитлову будівлю. Підрозділи екстрених служб прямують на місце.

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Нагадаємо, що у Києві пролунали перші потужні вибухи вранці 23 січня. У столиці спрацювала система ППО.

Крім того, росіяни продовжують атакувати Україну. Під прицілом ворога сьогодні вранці, 23 січня, опинилися також Харків і Шостка Сумської області. У містах пролунали гучні вибухи.

Також місцеві жителі Павлограда повідомляють, що на Дніпропетровщині чули гучні вибухи вранці 23 січня.

Київ
обстріли
ракети
війна в Україні
поранення
ракетний удар

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