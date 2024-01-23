Ракетна атака на Київ 23 січня — відомо про одного пораненого

Наслідки обстрілів у Києві. Фото: t.me/VA_Kyiv

Внаслідок ракетної атаки на Київ зранку 23 січня вже відомо про одного постраждалого у Солом'янському районі. Чоловіка госпіталізували медики.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Наслідки ракетної атаки на Київ 23 січня

За словами Кличка, у Солом'янському районі столиці є один поранений. Наразі його госпіталізували і він перебуває під наглядом медиків.

Попередньо також відомо, що в Соломʼянському районі в багатоквартирному будинку вибуховою хвилею повибивало вікна. Також трапилося загоряння в кількох квартирах житлового будинку. Екстрені служби вже прямують на місце.

Крім того, відомо, що у Святошинському районі палає будівля та легкові авто.

А в Печерському районі зафіксували влучання в нежитлову будівлю. Підрозділи екстрених служб прямують на місце.

Нагадаємо, що у Києві пролунали перші потужні вибухи вранці 23 січня. У столиці спрацювала система ППО.

Крім того, росіяни продовжують атакувати Україну. Під прицілом ворога сьогодні вранці, 23 січня, опинилися також Харків і Шостка Сумської області. У містах пролунали гучні вибухи.

Також місцеві жителі Павлограда повідомляють, що на Дніпропетровщині чули гучні вибухи вранці 23 січня.