Ракетная атака на Киев 23 января — известно об одном раненом

Последствия обстрелов в Киеве. Фото: t.me/VA_Kyiv

В результате ракетной атаки на Киев утром 23 января уже известно об одном пострадавшем в Соломенском районе. Мужчину госпитализировали медики.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Последствия ракетной атаки на Киев 23 января

По словам Кличко, в Соломенском районе столицы есть один раненый. Пока его госпитализировали и он находится под наблюдением медиков.

Предварительно также известно, что в Соломенском районе в многоквартирном доме взрывной волной выбило окна. Также произошло возгорание в нескольких квартирах жилого дома. Экстренные службы уже направляются на место.

Кроме того, известно, что в Святошинском районе горит здание и легковые автомобили.

А в Печерском районе зафиксировали попадание в нежилое здание. Подразделения экстренных служб направляются на место.

Напомним, что в Киеве прогремели первые мощные взрывы утром 23 января. В столице сработала система ПВО.

Кроме того, россияне продолжают атаковать Украину. Под прицелом врага сегодня утром, 23 января, оказались Харьков и Шостка Сумской области. В городах раздались громкие взрывы.

Также местные жители Павлограда сообщают, что в Днепропетровской области слышали громкие взрывы утром 23 января.