Ракетная атака на Киев 23 января — известно об одном раненом

Ракетный удар по Киеву — известно о пострадавших
В результате ракетной атаки на Киев утром 23 января уже известно об одном пострадавшем в Соломенском районе. Мужчину госпитализировали медики.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Последствия ракетной атаки на Киев 23 января
По словам Кличко, в Соломенском районе столицы есть один раненый. Пока его госпитализировали и он находится под наблюдением медиков.
Предварительно также известно, что в Соломенском районе в многоквартирном доме взрывной волной выбило окна. Также произошло возгорание в нескольких квартирах жилого дома. Экстренные службы уже направляются на место.
Кроме того, известно, что в Святошинском районе горит здание и легковые автомобили.
А в Печерском районе зафиксировали попадание в нежилое здание. Подразделения экстренных служб направляются на место.
Напомним, что в Киеве прогремели первые мощные взрывы утром 23 января. В столице сработала система ПВО.
Кроме того, россияне продолжают атаковать Украину. Под прицелом врага сегодня утром, 23 января, оказались Харьков и Шостка Сумской области. В городах раздались громкие взрывы.
Также местные жители Павлограда сообщают, что в Днепропетровской области слышали громкие взрывы утром 23 января.
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