Вибухи на Київщині 11 серпня — загинув чоловік з дитиною

Ракетний удар по Київщині — під завалами житлового будинку знайшли загиблого батька з сином
Вночі у неділю, 11 серпня, у Київській області пролунав вибух через застосування Росією балістичних ракет та дронів. Внаслідок ракетного удару по Броварському району області загинули чоловік та дитина.
Про це заявила пресслужба ДСНС України.
Через ракетний удар по Київщині загинули чоловік та дитина
За повідомленням рятувальників, вночі сталося падіння уламків ракети на приватні житлові будинки.
Внаслідок чого троє людей отримали тяжкі поранення, серед яких 13-річна дитина. Ще двоє: 35-річний чоловік та його 4-річний син опинилися під завалами зруйнованого будинку. На жаль, під час пошуково-рятувальних робіт рятувальники знайшли їх загиблими.
Ракетний удар по Києву та області 11 серпня — що відомо
Нагадаємо, у Київській області вночі 11 серпня пролунали вибухи через роботу ППО по ворожих цілях. Також неспокійно було й у Києві: міська влада інформувала про роботу ЗРК по балістичних ракетах, які насувалися з півночі.
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