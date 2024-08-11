Вибухи на Київщині 11 серпня — загинув чоловік з дитиною

Працівник ДСНС розбирає завали. Фото: ДСНС Київської області

Вночі у неділю, 11 серпня, у Київській області пролунав вибух через застосування Росією балістичних ракет та дронів. Внаслідок ракетного удару по Броварському району області загинули чоловік та дитина.

Про це заявила пресслужба ДСНС України.

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Через ракетний удар по Київщині загинули чоловік та дитина

За повідомленням рятувальників, вночі сталося падіння уламків ракети на приватні житлові будинки.

Рятувальник ДСНС проводить розбір завалів. Джерело: ДСНС Київщини

Внаслідок чого троє людей отримали тяжкі поранення, серед яких 13-річна дитина. Ще двоє: 35-річний чоловік та його 4-річний син опинилися під завалами зруйнованого будинку. На жаль, під час пошуково-рятувальних робіт рятувальники знайшли їх загиблими.

Рятувальники ДСНС поруч з вилученим тілом. Джерело: ДСНС Київщини

Ракетний удар по Києву та області 11 серпня — що відомо

Нагадаємо, у Київській області вночі 11 серпня пролунали вибухи через роботу ППО по ворожих цілях. Також неспокійно було й у Києві: міська влада інформувала про роботу ЗРК по балістичних ракетах, які насувалися з півночі.