Взрывы в Киевской области 11 августа — погиб мужчина с ребенком

Работник ГСЧС разбирает завалы. Фото: ГСЧС Киевской области

Ночью в воскресенье, 11 августа, в Киевской области раздался взрыв из-за применения Россией баллистических ракет и дронов. В результате ракетного удара по Броварскому району области погибли мужчина и ребенок.

Об этом заявила пресс-служба ГСЧС Украины.

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По сообщению спасателей, ночью произошло падение обломков ракеты на частные жилые дома.

Спасатель ГСЧС проводит разбор завалов. Источник: ГСЧС Киевской области

В результате чего три человека получили тяжелые ранения, среди которых 13-летний ребенок. Еще двое: 35-летний мужчина и его 4-летний сын оказались под завалами разрушенного дома. К сожалению, во время поисково-спасательных работ спасатели обнаружили их погибшими.

Спасатели ГСЧС рядом с изъятым телом. Источник: ГСЧС Киевской области

Ракетный удар по Киеву и области 11 августа — что известно

Напомним, в Киевской области ночью 11 августа прогремели взрывы из-за работы ПВО по вражеским целям. Также неспокойно было и в Киеве: городские власти информировали о работе ЗРК по баллистическим ракетам, которые летели с севера.