Ракетний обстріл Києва 8 липня — є постраждалі

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Зранку 8 липня у кількох районах Києва прогриміли вибухи. Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах. Попередньо, є займання. Станом на зараз відомо про трьох потерпілих, інформація уточнюється.

Про це повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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