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Ракетний удар по столиці — уламки впали у шести районах Києва

8 липня 2024 11:09
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Ракетний обстріл Києва 8 липня — є постраждалі
Термінова новина
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Зранку 8 липня у кількох районах Києва прогриміли вибухи. Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах. Попередньо, є займання. Станом на зараз відомо про трьох потерпілих, інформація уточнюється.

Про це повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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Київ російські війська вибух обстріли війна в Україні атака ракетний удар

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