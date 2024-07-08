Ракетний обстріл Києва 8 липня — є постраждалі

Ракетний удар по столиці — уламки впали у шести районах Києва
8 липня 2024 11:09
Термінова новина
Зранку 8 липня у кількох районах Києва прогриміли вибухи. Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах. Попередньо, є займання. Станом на зараз відомо про трьох потерпілих, інформація уточнюється.
Про це повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
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