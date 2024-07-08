Ракетный обстрел Киева 8 июля - есть пострадавшие

Ракетный удар по столице — обломки упали в шести районах Киева
8 июля 2024 11:09
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Утром 8 июля в нескольких районах Киева прогремели взрывы. В результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах. Предварительно есть возгорание. На данный момент известно о трех пострадавших, информация уточняется.
Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
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