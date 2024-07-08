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Ракетный удар по столице — обломки упали в шести районах Киева

8 июля 2024 11:09
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Ракетный обстрел Киева 8 июля - есть пострадавшие
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e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Утром 8 июля в нескольких районах Киева прогремели взрывы. В результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах. Предварительно есть возгорание. На данный момент известно о трех пострадавших, информация уточняется.

Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

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Киев российские войска взрыв обстрелы война в Украине атака ракетный удар

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