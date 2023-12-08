Ранкова атака на Київщину — поліція оприлюднила фото руйнувань

Поліція фіксує наслідки ракетної атаки. Фото: МВС

Під час ранкової ракетної атаки по Києву та області зафіксовано падіння уламків на цивільну інфраструктуру. Внаслідок цього пошкоджено будинки, транспортні засоби, господарські будівлі та газова труба.

Про це повідомляє МВС України.

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Так, зранку окупанти завдали ударів по території Київської області. Через падіння уламків є пошкодження будинків, транспортного засобу, господарських будівель та газової труби.

Наслідки падіння уламків. Фото: МВС

Уламок російської ракети. Фото: МВС

Пошкоджений уламками автомобіль. Фото: МВС

На щастя, обійшлося без постраждалих. На місці події працюють необхідні служби.

Правоохоронці проводять огляд місця події та фіксують наслідки ворожої атаки.

Пошкоджений уламками будинок. Фото: МВС

Уламок російської ракети. Фото: МВС

Скриншот допису МВС

Нагадаємо, вранці 8 грудня у Києві прогриміли вибухи. Вони були пов'язані з роботою ППО.

Крім того, цієї ночі російські окупанти вдарили по Харкову ракетами С-З00. Внаслідок обстрілів поранена одна людина, пошкоджені житлові будівлі та 26 приватних автомобілів.

Також ми писали, сьогодні зранку російські загарбники випустили по Україні 19 крилатих ракет типу Х-101 і Х-555. Українська ППО знищила 14 із них.