Утренняя атака на Киевщину — полиция обнародовала фото разрушений

Полиция фиксирует последствия ракетной атаки. Фото: МВД

В ходе утренней ракетной атаки по Киеву и области зафиксировано падение обломков на гражданскую инфраструктуру. В результате повреждены дома, транспортные средства, хозяйственные здания и газовая труба.

Об этом сообщает МВД Украины.

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Так, утром оккупанты нанесли удары по территории Киевской области. Из-за падения обломков повреждения домов, транспортного средства, хозяйственных зданий и газовой трубы.

Последствия падения обломков. Фото: МВД

Обломок российской ракеты. Фото: МВД

Повреждённый обломками автомобиль. Фото: МВД

К счастью, обошлось без пострадавших. На месте происшествия работают необходимые службы.

Правоохранители проводят осмотр места происшествия и фиксируют последствия вражеской атаки.

Поврежденный обломками дом. Фото: МВД

Обломок российской ракеты. Фото: МВД

Скриншот поста МВД

Напомним, утром 8 декабря в Киеве прогремели взрывы. Они были связаны с работой ПВО.

Кроме того, этой ночью российские оккупанты ударили по Харькову ракетами С-З00. В результате обстрелов ранен один человек, повреждены жилые здания и 26 частных автомобилей.

Также мы писали, что сегодня утром российские захватчики выпустили по Украине 19 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555. Украинская ПВО уничтожила 14 из них.