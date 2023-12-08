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Утренняя атака на Киевщину — полиция обнародовала фото разрушений

8 декабря 2023 11:21
обновлено: 11:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Утренняя атака на Киевщину — полиция обнародовала фото разрушений
Полиция фиксирует последствия ракетной атаки. Фото: МВД
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В ходе утренней ракетной атаки по Киеву и области зафиксировано падение обломков на гражданскую инфраструктуру. В результате повреждены дома, транспортные средства, хозяйственные здания и газовая труба.

Об этом сообщает МВД Украины.

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Так, утром оккупанты нанесли удары по территории Киевской области. Из-за падения обломков повреждения домов, транспортного средства, хозяйственных зданий и газовой трубы.

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Последствия падения обломков. Фото: МВД
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Обломок российской ракеты. Фото: МВД
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Повреждённый обломками автомобиль. Фото: МВД

К счастью, обошлось без пострадавших. На месте происшествия работают необходимые службы.

Правоохранители проводят осмотр места происшествия и фиксируют последствия вражеской атаки.

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Поврежденный обломками дом. Фото: МВД
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Обломок российской ракеты. Фото: МВД
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Скриншот поста МВД

Напомним, утром 8 декабря в Киеве прогремели взрывы. Они были связаны с работой ПВО.

Кроме того, этой ночью российские оккупанты ударили по Харькову ракетами С-З00. В результате обстрелов ранен один человек, повреждены жилые здания и 26 частных автомобилей.

Также мы писали, что сегодня утром российские захватчики выпустили по Украине 19 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555. Украинская ПВО уничтожила 14 из них.

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