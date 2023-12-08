Утренняя атака на Киевщину — полиция обнародовала фото разрушений
В ходе утренней ракетной атаки по Киеву и области зафиксировано падение обломков на гражданскую инфраструктуру. В результате повреждены дома, транспортные средства, хозяйственные здания и газовая труба.
Об этом сообщает МВД Украины.
Последствия атаки в Киевскую область 8 декабря
Так, утром оккупанты нанесли удары по территории Киевской области. Из-за падения обломков повреждения домов, транспортного средства, хозяйственных зданий и газовой трубы.
К счастью, обошлось без пострадавших. На месте происшествия работают необходимые службы.
Правоохранители проводят осмотр места происшествия и фиксируют последствия вражеской атаки.
Напомним, утром 8 декабря в Киеве прогремели взрывы. Они были связаны с работой ПВО.
Кроме того, этой ночью российские оккупанты ударили по Харькову ракетами С-З00. В результате обстрелов ранен один человек, повреждены жилые здания и 26 частных автомобилей.
Также мы писали, что сегодня утром российские захватчики выпустили по Украине 19 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555. Украинская ПВО уничтожила 14 из них.
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