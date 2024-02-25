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Ранкова атака "шахедів" на Київщину — в ОВА розповіли про наслідки

25 лютого 2024 09:54
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Ранкова атака "шахедів" на Київщину — в ОВА розповіли про наслідки
"Шахед" в небі. Ілюстративне фото: depositphotos/Lepasik
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти вранці 25 лютого намагалися атакувати Київську область. Проте завдяки роботі ППО, влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. 

Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

Що відомо про атаку "шахедів" на Київщину 25 лютого

За його словами, повітряна тривога на Київщині тривала протягом двох годин. 

"За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. Падіння уламків збитих цілей відбулися на відкритій території поза межами населених пунктів", — запевнив він.

Кравченко додав, що всі необхідні служби продовжують фіксувати наслідки ворожої атаки. 

Також посадовець звернувся до жителів області берегти себе та своїх рідних. 

"Будьте відповідальні за свою безпеку, не ігноруйте сигналів повітряної тривоги", — зауважив голова Київської ОВА. 

наслідки атаки "шахедів"
Скриншот допису з Facebook Руслана Кравченко

Нагадаємо, в Україні вранці 25 лютого було оголошено повітряну тривогу. Тоді російські "шахеди" рухалися в напрямку Київської області

Також ми писали, що росіяни випустили по Україні в ніч проти 25 лютого 18 ударних БпЛА. Сили ППО знищили 16 з них

Київська область
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війна в Україні
Росія
атака

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