Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Утренняя атака "шахедов" на Киевщину — в ОВА рассказали о последствиях arrow

Утренняя атака "шахедов" на Киевщину — в ОВА рассказали о последствиях

25 февраля 2024 09:54
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Утренняя атака "шахедов" на Киевщину — в ОВА рассказали о последствиях
"Шахед" в небе. Иллюстративное фото: depositphotos/Lepasik
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанты утром 25 февраля пытались атаковать Киевскую область. Однако благодаря работе ПВО, попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Что известно об атаке "шахедов" на Киевщину 25 февраля

По его словам, воздушная тревога в Киевской области продолжалась в течение двух часов.

"По предварительной информации жертв и пострадавших нет. Падения обломков сбитых целей произошли на открытой территории вне населенных пунктов", — заверил он.

Кравченко добавил, что все необходимые службы продолжают фиксировать последствия вражеской атаки.

Также чиновник обратился к жителям области беречь себя и своих родных.

"Будьте ответственны за свою безопасность, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — отметил глава Киевской ОВА.

последствия атаки "шахедов"
Скриншот сообщения с Facebook Руслана Кравченко

Напомним, в Украине утром, 25 февраля, была объявлена воздушная тревога. Тогда российские "шахеды" двигались в направлении Киевской области.

Также мы писали, что россияне выпустили по Украине в ночь на 25 февраля 18 ударных БпЛА. Силы ПВО уничтожили 16 из них.

Киевская область
оккупанты
дрон Шахид-136
дроны
война в Украине
Россия
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

Актуальное по теме