Утренняя атака "шахедов" на Киевщину — в ОВА рассказали о последствиях

"Шахед" в небе. Иллюстративное фото: depositphotos/Lepasik

Российские оккупанты утром 25 февраля пытались атаковать Киевскую область. Однако благодаря работе ПВО, попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Что известно об атаке "шахедов" на Киевщину 25 февраля

По его словам, воздушная тревога в Киевской области продолжалась в течение двух часов.

"По предварительной информации жертв и пострадавших нет. Падения обломков сбитых целей произошли на открытой территории вне населенных пунктов", — заверил он.

Кравченко добавил, что все необходимые службы продолжают фиксировать последствия вражеской атаки.

Также чиновник обратился к жителям области беречь себя и своих родных.

"Будьте ответственны за свою безопасность, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — отметил глава Киевской ОВА.

Скриншот сообщения с Facebook Руслана Кравченко

Напомним, в Украине утром, 25 февраля, была объявлена воздушная тревога. Тогда российские "шахеды" двигались в направлении Киевской области.

Также мы писали, что россияне выпустили по Украине в ночь на 25 февраля 18 ударных БпЛА. Силы ПВО уничтожили 16 из них.