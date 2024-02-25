Утренняя атака "шахедов" на Киевщину — в ОВА рассказали о последствиях
Российские оккупанты утром 25 февраля пытались атаковать Киевскую область. Однако благодаря работе ПВО, попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.
Что известно об атаке "шахедов" на Киевщину 25 февраля
По его словам, воздушная тревога в Киевской области продолжалась в течение двух часов.
"По предварительной информации жертв и пострадавших нет. Падения обломков сбитых целей произошли на открытой территории вне населенных пунктов", — заверил он.
Кравченко добавил, что все необходимые службы продолжают фиксировать последствия вражеской атаки.
Также чиновник обратился к жителям области беречь себя и своих родных.
"Будьте ответственны за свою безопасность, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — отметил глава Киевской ОВА.
Напомним, в Украине утром, 25 февраля, была объявлена воздушная тревога. Тогда российские "шахеды" двигались в направлении Киевской области.
Также мы писали, что россияне выпустили по Украине в ночь на 25 февраля 18 ударных БпЛА. Силы ПВО уничтожили 16 из них.
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