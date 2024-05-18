РДА Києва має наміри витратити півтора мільйони грн на туалетний папір
Дніпровська РДА Києва вирішила придбати туалетний папір на півтора мільйона грн. За підрахунками ціна одного рулону становить 30,99 грн.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
Туалетний папір на півтора мільйони грн
Управління освіти Дніпровської РДА проводить тендер на закупівлю туалетного паперу, очікувана вартість 1 572 742,50 грн. Адміністрація планує купити 50 750 рулонів.
У такому разі ціна одного рулону — 30,99 грн. Хоча на сайтах середня ціна звичайного туалетного паперу становить близько 12 грн. І навіть, якщо купувати папір вищої якості, ціна не перевищує 17 грн за рулон.
Нагадаємо, що на Одещині продовжують масово ремонтувати дороги та витрачати на роботи мільйони гривень. Цього разу постелити новий асфальт хочуть між трьома селами регіону, а на роботи планують витратити майже 50 мільйонів гривень.
Також в Одесі планують провести капітальний ремонт корпусів Одеської державної академії будівництва та архітектури, що розташована на вул. Дідріхсона, 4. Лише на обстеження будівель та підготовку звіту готові витратити понад 5 мільйонів гривень.
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