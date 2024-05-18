РДА Києва має наміри витратити півтора мільйони грн на туалетний папір

Будівля КМДА. Фото: Київ цифровий

Дніпровська РДА Києва вирішила придбати туалетний папір на півтора мільйона грн. За підрахунками ціна одного рулону становить 30,99 грн.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Туалетний папір на півтора мільйони грн

Управління освіти Дніпровської РДА проводить тендер на закупівлю туалетного паперу, очікувана вартість 1 572 742,50 грн. Адміністрація планує купити 50 750 рулонів.

Сума, яку Дніпровська РДА планує витратити на туалетний папір. Фото: скриншот Prozorro

У такому разі ціна одного рулону — 30,99 грн. Хоча на сайтах середня ціна звичайного туалетного паперу становить близько 12 грн. І навіть, якщо купувати папір вищої якості, ціна не перевищує 17 грн за рулон.

Середньостатистична ціна на туалетний папір. Фото: скриншот із онлайн-магазинів

Середньостатистична ціна на високоякісний туалетний папір. Фото: скриншот із онлайн-магазинів

Нагадаємо, що на Одещині продовжують масово ремонтувати дороги та витрачати на роботи мільйони гривень. Цього разу постелити новий асфальт хочуть між трьома селами регіону, а на роботи планують витратити майже 50 мільйонів гривень.

Також в Одесі планують провести капітальний ремонт корпусів Одеської державної академії будівництва та архітектури, що розташована на вул. Дідріхсона, 4. Лише на обстеження будівель та підготовку звіту готові витратити понад 5 мільйонів гривень.