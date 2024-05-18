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РГА Киева намерена потратить полтора миллиона грн на туалетную бумагу

18 мая 2024 00:28
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
РГА Киева намерена потратить полтора миллиона грн на туалетную бумагу
Здание КГГА. Фото: Киев цифровой
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Днепровская РГА Киева решила приобрести туалетную бумагу на полтора миллиона гривен. По подсчетам, цена одного рулона составляет 30,99 грн.

Об этом Новости.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro .

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Управление образования Днепровской РГА проводит тендер на закупку туалетной бумаги, ожидаемая стоимость 1572742,50 грн. Администрация планирует купить 50750 рулонов.

полтора миллиона на туалетную бумагу
Сумма, которую Днепровская РГА планирует потратить на туалетную бумагу. Фото: скриншот Prozorro

В таком случае цена одного рулона – 30,99 грн. Хотя на сайтах средняя цена обычной туалетной бумаги составляет около 12 грн. И даже если покупать бумагу более высокого качества, цена не превышает 17 грн за рулон.

обкрадывание бюджета
Среднестатистическая цена туалетной бумаги. Фото: скриншот из онлайн-магазинов
кмда туалетная бумага
Среднестатистическая цена на высококачественную туалетную бумагу. Фото: скриншот из онлайн-магазинов

Напомним, что в Одесской области продолжают массово ремонтировать дороги и тратить на работы миллионы гривен. В этот раз постелить новый асфальт хотят между тремя селами региона, а на работы планируют потратить около 50 миллионов гривен.

Также в Одессе планируют провести капитальный ремонт корпусов Одесской государственной академии строительства и архитектуры , расположенной на ул. Дидрихсона, 4. Только на обследование зданий и подготовку отчета готовы потратить более 5 миллионов гривен.

тендер
КГГА
Украина
экономика
цены
туалетная бумага

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