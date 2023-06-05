Редакція "відхрестилася" від журналіста, якого підозрюють у розбещенні підлітків

Затриманий Тарас Козуб, якого підозрюють у розбещенні неповнолітніх. Фото: google.com

Сьогодні, 5 червня, Нацполіція в місті Києві затримала чоловіка за розбещення неповнолітніх. Затриманий платив підліткам за це кошти та зберігав дитячу порнографію в себе на флешці. У мережі шириться інформація, що цей чоловік може бути журналістом видання Vesti.ua. Його імʼя — Тарас Козуб.

В ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE головний редактор видання Vesti.ua Антон Савічев підтвердив, що йдеться про їхнього співробітника та розповів, як редакція сайту відреагувала на цей жахливий інцидент.

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Ймовірного педофіла звільнили з компанії

За словами головного редактора Антона Савічева, ця звістка стала "шоком для всієї редакції, яка зараз перебуває в розпачі". Він також каже, що оскільки видання з 2020 року працює віддалено, керівництво компанії не могло і помітити натяків на педофілію в одного із співробітників.

Також Савічев повідомив, що трудові відносини між редакцією та затриманим розірвано. Тобто компанія відразу звільнила Тараса Козуба через затримання у справі розбещення неповнолітніх.

"На даний момент ця особа не є співробітником редакції Vesti.ua. Ініціатором розірвання трудових відносин виступила редакція, оскільки дії колишнього співробітника, які інкримінуються йому правоохоронними органами, є категорично неприйнятними для подальшого трудового співробітництва", — заявив Антон Савічев у коментарі для Новини.LIVE.

Редакція прибрала згадки про роботу Козуба

Новини.LIVE перевірила сайт Vesti.ua і виявила, що журналіста Тараса Козуба видалили з графи авторів сайту. Про це свідчать кеш-дані Google за 30 травня 2023 року.

Кеш-дані Google, які свідчать про те, що реакція прибрала згадки про роботу Тараса Козуба. Скриншот

Кеш-дані Google, які свідчать про те, що реакція прибрала згадки про роботу Тараса Козуба. Скриншот

Правоохоронці обрали підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 214 720 гривень. Також він може опинитися за ґратами до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За словами слідчих, чоловік може бути причетним ще до низки схожих злочинів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в столиці затримали чоловіка, який розбещував неповнолітніх та платив їм за це гроші. Також в правопорушника виявили дитячу порнографію. Як стало відомо, чоловік вже не один раз зв’язувався з хлопцями по телефону та призначав зустріч у своїй квартирі, де вчиняв розпусні дії відносно підлітків та платив їм за це.