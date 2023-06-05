Редакция "открестилась" от журналиста, подозреваемого в развращении подростков

Задержан Тарас Козуб, подозреваемый в развращении несовершеннолетних. Фото: google.com

Сегодня, 5 июня, Нацполиция в городе Киеве задержала мужчину за развращение несовершеннолетних . Задержанный платил подросткам за это деньги и хранил детскую порнографию у себя на флешке. В сети распространяется информация, что мужчина может быть журналистом издания Vesti.ua. Его имя – Тарас Козуб.

В эксклюзивном комментарии для Новости.LIVE главный редактор издания Vesti.ua Антон Савичев подтвердил, что речь идет об их сотруднике и рассказал, как редакция сайта отреагировала на этот ужасный инцидент.

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Вероятного педофила уволили из компании

По словам главного редактора Антона Савичева, это известие стало "шоком для всей редакции, которая сейчас находится в отчаянии". Он также говорит, что поскольку издание с 2020 года работает удаленно, руководство компании не могло и заметить намеков на педофилию у одного из сотрудников.

Также Савичев сообщил, что трудовые отношения между редакцией и задержанным разорваны. То есть компания сразу уволила Тараса Козуба из-за задержания по делу развращения несовершеннолетних.

"На данный момент это лицо не является сотрудником редакции Vesti.ua. Инициатором расторжения трудовых отношений выступила редакция, поскольку действия бывшего сотрудника, инкриминируемые ему правоохранительными органами, категорически неприемлемы для дальнейшего трудового сотрудничества", - заявил Антон Савичев в комментарии для Новости. LIVE.

Редакция убрала упоминания о работе Козуба

Новости.LIVE проверила сайт Vesti.ua и обнаружила, что журналиста Тараса Козуба удалили из графы авторов сайта. Об этом свидетельствуют кэш-данные Google за 30 мая 2023 года.

Кэш-данные Google, свидетельствующие о том, что реакция убрала упоминания о работе Тараса Козуба. Скриншот

Кэш-данные Google, свидетельствующие о том, что реакция убрала упоминания о работе Тараса Козуба. Скриншот

Правоохранители избрали подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 214 720 гривен. Также он может оказаться за решеткой до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

По словам следователей, мужчина может быть причастен еще к ряду схожих преступлений.

Напомним, ранее мы писали, что в столице задержали развращавшего несовершеннолетних мужчину. и платил им за это деньги. Также у правонарушителя обнаружили детскую порнографию. Как стало известно, мужчина уже не раз связывался с ребятами по телефону и назначал встречу в своей квартире, где совершал развратные действия в отношении подростков и платил им за это.