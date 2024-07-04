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Рекордна кількість блискавок — синоптики попереджають про грозу у Києві

4 липня 2024 18:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві 4 липня очікується гроза
Гроза у Києві. Ілюстративне фото: vgorode.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києва до кінця доби четверга, 4 липня, очікується дощ з грозою. Водночас у небі над Україною зафіксували 203 блискавки.

Про це повідомляє пресслужба КМВА у Telegram.

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"У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 4 липня, в столиці  очікується гроза!", — йдеться у повідомленні.

У КМВА закликали мешканців міста не лякатися звуків грому й бути уважними та обережними. 

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Скриншот допису КМВА

А в Укргідрометцентрі заявили, що станом на 16:30 за 15 хвилин кількість блискавок в Україні сягнула 203 штук.

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Блискавки над Україною. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, вже наступного тижня на українців очікує аномальна спека. Пік температури повітря до +41 °С очікується 8, 10 та 12 липня. 

Також ми писали, що 5 липня погода на переважній більшості території України буде аномально спекотною. 

Київ негода Укргідрометцентр літо дощ блискавка липень

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