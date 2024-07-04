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Рекордное количество молний — синоптики предупреждают о грозе в Киеве

4 июля 2024 18:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киеве 4 июля ожидается гроза
Гроза в Киеве. Иллюстративное фото: vgorode.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве до конца суток четверга, 4 июля, ожидается дождь с грозой. В то же время в небе над Украиной зафиксировали 203 молнии.

Об этом сообщает пресс-служба КГВА в Telegram.

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"В ближайшее время, до конца суток 4 июля, в столице ожидается гроза!" — говорится в сообщении.

В КГВА призвали жителей города не пугаться звуков грома и быть внимательными и осторожными.

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Скриншот поста КГВА

А в Укргидрометцентре заявили, что по состоянию на 16:30 за 15 минут количество молний в Украине достигло 203 штук.

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Молнии над Украиной. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, уже на следующей неделе украинцев ожидает аномальная жара. Пик температуры воздуха до +41 °С ожидается 8, 10 и 12 июля.

Также мы писали, что 5 июля погода на подавляющем большинстве территории Украины будет аномально жаркой.

Киев непогода Укргидрометцентр лето дождь молния июль

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