В Киеве 4 июля ожидается гроза

Гроза в Киеве. Иллюстративное фото: vgorode.ua

В Киеве до конца суток четверга, 4 июля, ожидается дождь с грозой. В то же время в небе над Украиной зафиксировали 203 молнии.

Об этом сообщает пресс-служба КГВА в Telegram.

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"В ближайшее время, до конца суток 4 июля, в столице ожидается гроза!" — говорится в сообщении.

В КГВА призвали жителей города не пугаться звуков грома и быть внимательными и осторожными.

Скриншот поста КГВА

А в Укргидрометцентре заявили, что по состоянию на 16:30 за 15 минут количество молний в Украине достигло 203 штук.

Молнии над Украиной. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, уже на следующей неделе украинцев ожидает аномальная жара. Пик температуры воздуха до +41 °С ожидается 8, 10 и 12 июля.

Также мы писали, что 5 июля погода на подавляющем большинстве территории Украины будет аномально жаркой.