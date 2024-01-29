Ремонт спорткомплексу за пів мільйона — у Києві посадовцю повідомили про підозру

Ремонт у спортзалі. Ілюстративне фото: versii.if.ua

Директору товариства з технагляду, який привласнив пів мільйона на ремонті покрівлі спортивного комплексу, повідомили про підозру. Йому загрожує позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Що відомо про справу

Правоохоронці розповіли, що в квітні 2021 року між посадовими особами Національного медичного університету імені Богомольця та підрядною організацією був укладений договір на проведення ремонтних робіт в одній з будівель. Підрядник мав здійснити капітальний ремонт покрівлі спортивного комплексу, а для здійснення технічного нагляду за його роботою було залучено окреме товариство.

"Директор контролюючої організації підписав акти-приймання виконаних робіт, хоча їхній фактичний обсяг не відповідав кінцевому результату, а витрати на будівництво були значно завищені, чим завдано бюджету держави збитків на понад 500 тисяч гривень", — йдеться у повідомленні.

Так, правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру за неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків, внаслідок чого інтересам держави було завдано тяжких наслідків. Йому загрожує позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Нагадаємо, у Львові на хабарі від ухилянта викрили інспектора прикордонної служби Юрія Сировацького. За 10 тисяч доларів він хотів сприяти йому отримати посаду в ДПСУ для уникнення мобілізації.