Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Ремонт спорткомплексу за пів мільйона — у Києві посадовцю повідомили про підозру arrow

Ремонт спорткомплексу за пів мільйона — у Києві посадовцю повідомили про підозру

29 січня 2024 10:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Ремонт спорткомплексу за пів мільйона — у Києві посадовцю повідомили про підозру
Ремонт у спортзалі. Ілюстративне фото: versii.if.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Директору товариства з технагляду, який привласнив пів мільйона на ремонті покрівлі спортивного комплексу, повідомили про підозру. Йому загрожує позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Про це повідомляє поліція Києва

Читайте також:

Що відомо про справу

Правоохоронці розповіли, що в квітні 2021 року між посадовими особами Національного медичного університету імені Богомольця та підрядною організацією був укладений договір на проведення ремонтних робіт в одній з будівель. Підрядник мав здійснити капітальний ремонт покрівлі спортивного комплексу, а для здійснення технічного нагляду за його роботою було залучено окреме товариство.

"Директор контролюючої організації підписав акти-приймання виконаних робіт, хоча їхній фактичний обсяг не відповідав кінцевому результату, а витрати на будівництво були значно завищені, чим завдано бюджету держави збитків на понад 500 тисяч гривень", — йдеться у повідомленні. 

Так, правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру за неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків, внаслідок чого інтересам держави було завдано тяжких наслідків. Йому загрожує позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Нагадаємо, у Львові на хабарі від ухилянта викрили інспектора прикордонної служби Юрія Сировацького. За 10 тисяч доларів він хотів сприяти йому отримати посаду в ДПСУ для уникнення мобілізації.

ремонт
корупція
гроші
підозра
спортзал

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі