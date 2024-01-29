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Ремонт спорткомплекса за полмиллиона — в Киеве чиновнику сообщили о подозрении

29 января 2024 10:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ремонт спорткомплекса за полмиллиона — в Киеве чиновнику сообщили о подозрении
Ремонт в спортзале. Иллюстративное фото: versii.if.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Директору общества по технадзору, присвоившему полмиллиона на ремонте кровли спортивного комплекса, сообщили о подозрении. Ему грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Об этом сообщает полиция Киева.

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Что известно о деле

Правоохранители рассказали, что в апреле 2021 года между должностными лицами Национального медицинского университета имени Богомольца и подрядной организацией был заключен договор на проведение ремонтных работ в одном из зданий. Подрядчик должен был осуществить капитальный ремонт кровли спортивного комплекса, а для осуществления технического надзора за их работой было привлечено отдельное общество.

"Директор контролирующей организации подписал акты-приема выполненных работ, хотя их фактический объем не соответствовал конечному результату, а расходы на строительство были значительно завышены, чем нанесен бюджету государства ущерб более чем на 500 тысяч гривен", — говорится в сообщении.

Так, правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении за ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей, в результате чего интересам государства были нанесены тяжкие последствия. Ему грозит лишение свободы сроком от двух до пяти лет.

Напомним, во Львове на взятке от уклониста разоблачили инспектора пограничной службы Юрия Сыровацкого. За 10 тысяч долларов он хотел содействовать ему получить должность в ГПСУ во избежание мобилизации.

ремонт
коррупция
деньги
подозрение
спортзал

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