РФ атакує Київ дронами: уламки БпЛА впали у самому центрі

Падіння уламків БпЛА у Києві. Фото: Новини.LIVE

Київ зранку 16 березня атакують дронами російські війська. В місті працює протиповітряна оборона. Однак в самому центрі столиці впали уламки ворожого БпЛА.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповів мер Києва Віталій Кличко.

Читайте також:

Обстріли Києва 16 березня

Кличко розповів, що у самому центрі Києва впали уламки російського БпЛА. За його словами, пожежі та постраждалих немає, але атака на столицю ще триває.

Уламок ворожого дрона у Києві. Фото: Новини.LIVE

Водночас у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що у Києві сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею.

За даними Тимура Ткаченка, у Солом'янському районі частини ворожого БпЛА впали на відкритій місцевості. А у Святошинському районі на нежитловій території. Там горить трава.

Також є наслідки атаки у Шевченківському районі. За попередньою інформацією — без постраждалих.

Останні обстріли України

Росія 16 березня вдарила по Запоріжжю. Внаслідок атаки знеструмлено 7500 споживачів. Ремонтні бригади чекають можливості розпочати роботи.

Крім того, 15 березня окупанти атакували три двоповерхові будинки у Дніпрі. Травми отримав 73-річний місцевий житель. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

А 14 березня РФ атакувала дроном приміський поїзд на Харківщині. Машиніст і його помічник отримали уламкові поранення. Також пошкоджено тепловоз, який використовувався через відсутність напруги в контактній мережі.