РФ атакує Київ дронами: уламки БпЛА впали у самому центрі

Дата публікації: 16 березня 2026 09:59
Падіння уламків БпЛА у Києві. Фото: Новини.LIVE

Київ зранку 16 березня атакують дронами російські війська. В місті працює протиповітряна оборона. Однак в самому центрі столиці впали уламки ворожого БпЛА.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповів мер Києва Віталій Кличко. 

Обстріли Києва 16 березня

Кличко розповів, що у самому центрі Києва впали уламки російського БпЛА. За його словами, пожежі та постраждалих немає, але атака на столицю ще триває. 

Уламок ворожого дрона у Києві. Фото: Новини.LIVE

Водночас у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що у Києві сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею. 

За даними Тимура Ткаченка, у Солом'янському районі частини ворожого БпЛА впали на відкритій місцевості. А у Святошинському районі на нежитловій території. Там горить трава.

Також є наслідки атаки у Шевченківському районі. За попередньою інформацією — без постраждалих.

Росія 16 березня вдарила по Запоріжжю. Внаслідок атаки знеструмлено 7500 споживачів. Ремонтні бригади чекають можливості розпочати роботи.

Крім того, 15 березня окупанти атакували три двоповерхові будинки у Дніпрі. Травми отримав 73-річний місцевий житель. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

А 14 березня РФ атакувала дроном приміський поїзд на Харківщині. Машиніст і його помічник отримали уламкові поранення. Також пошкоджено тепловоз, який використовувався через відсутність напруги в контактній мережі.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
