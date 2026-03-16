РФ атакует Киев дронами: обломки БпЛА упали в самом центре

Киев утром 16 марта атакуют дронами российские войска. В городе работает противовоздушная оборона. Однако в самом центре столицы упали обломки вражеского БпЛА.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Кличко рассказал, что в самом центре Киева упали обломки российского БпЛА. По его словам, пожара и пострадавших нет, но атака на столицу еще продолжается.

В то же время в Киевской городской военной администрации сообщили, что в Киеве силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей.

По данным Тимура Ткаченко, в Соломенском районе части вражеского БпЛА упали на открытой местности. А в Святошинском районе на нежилой территории. Там горит трава.

Также есть последствия атаки в Шевченковском районе. По предварительной информации — без пострадавших.

Россия 16 марта ударила по Запорожью. В результате атаки обесточены 7500 потребителей. Ремонтные бригады ждут возможности начать работы.

Кроме того, 15 марта оккупанты атаковали три двухэтажных дома в Днепре. Травмы получил 73-летний местный житель. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

А 14 марта РФ атаковала дроном пригородный поезд на Харьковщине. Машинист и его помощник получили осколочные ранения. Также поврежден тепловоз, который использовался из-за отсутствия напряжения в контактной сети.