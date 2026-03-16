Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев РФ атакует Киев дронами: обломки БпЛА упали в самом центре

Ua ru
Дата публикации 16 марта 2026 09:59
Падение обломков БпЛА в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Киев утром 16 марта атакуют дронами российские войска. В городе работает противовоздушная оборона. Однако в самом центре столицы упали обломки вражеского БпЛА.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Реклама
Кличко рассказал, что в самом центре Киева упали обломки российского БпЛА. По его словам, пожара и пострадавших нет, но атака на столицу еще продолжается.

Обломок вражеского дрона в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В то же время в Киевской городской военной администрации сообщили, что в Киеве силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей.

По данным Тимура Ткаченко, в Соломенском районе части вражеского БпЛА упали на открытой местности. А в Святошинском районе на нежилой территории. Там горит трава.

Также есть последствия атаки в Шевченковском районе. По предварительной информации — без пострадавших.

Последние обстрелы Украины

Россия 16 марта ударила по Запорожью. В результате атаки обесточены 7500 потребителей. Ремонтные бригады ждут возможности начать работы.

Кроме того, 15 марта оккупанты атаковали три двухэтажных дома в Днепре. Травмы получил 73-летний местный житель. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

А 14 марта РФ атаковала дроном пригородный поезд на Харьковщине. Машинист и его помощник получили осколочные ранения. Также поврежден тепловоз, который использовался из-за отсутствия напряжения в контактной сети.

Виталий Кличко обстрелы Новости Киева
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации