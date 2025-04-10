Обстріл Києва 10 квітня - зафіксовано пожежу та руйнування

РФ атакує Київ дронами — в місті пожежа та руйнування
В ніч з 9 проти 10 квітня Росія атакує Київ дронами. Внаслідок атаки в столиці зафіксовано пожежу та руйнування.
Про це у Telegram повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко.
Наслідки обстрілу Києва в ніч проти 10 квітня
"Попередньо внаслідок падіння уламків збитого БпЛА зафіксовано займання в нежитловій забудові в Голосіївському районі. На місце прямують служби. Залишайтеся в укриттях до відбою", — йдеться у повідомленні о 00:20.
Через кілька хвилин Ткаченко поінформував, що у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків дронів зруйновано приватну будівлю.
"Попередньо заблокована людина. На місце прямують рятувальники", — додав він.
Оновлено о 00:41
"У Голосіївському районі уламки БпЛА впали на територію складських приміщень. Є займання. Екстрені служби прямують на місце. Медики наразі викликів не отримували", — уточнив мер Києва Віталій Кличко.
Нагадаємо, що о 23:34 ввечері, 9 квітня, у Києві оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стали ворожі дрони.
Також ми писали, що трохи пізніше у столиці було чути звуки вибухів. В місті працювали сили ППО.
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