Обстріл Києва 10 квітня - зафіксовано пожежу та руйнування

Пожежа в місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua

В ніч з 9 проти 10 квітня Росія атакує Київ дронами. Внаслідок атаки в столиці зафіксовано пожежу та руйнування.

Про це у Telegram повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко.

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"Попередньо внаслідок падіння уламків збитого БпЛА зафіксовано займання в нежитловій забудові в Голосіївському районі. На місце прямують служби. Залишайтеся в укриттях до відбою", — йдеться у повідомленні о 00:20.

Через кілька хвилин Ткаченко поінформував, що у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків дронів зруйновано приватну будівлю.

"Попередньо заблокована людина. На місце прямують рятувальники", — додав він.

Оновлено о 00:41

"У Голосіївському районі уламки БпЛА впали на територію складських приміщень. Є займання. Екстрені служби прямують на місце. Медики наразі викликів не отримували", — уточнив мер Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, що о 23:34 ввечері, 9 квітня, у Києві оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стали ворожі дрони.

Також ми писали, що трохи пізніше у столиці було чути звуки вибухів. В місті працювали сили ППО.