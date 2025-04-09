Повітряна тривога у Києві та низці областей 9 квітня ввечері

Ворожий дрон у небі. Ілюстративне фото: mil.in.ua

Повітряну тривогу у Києві оголосили прямо зараз, пізно ввечері 9 квітня. Військові попереджали про загрозу застосування дронів.

Про це повідомляє Telegram Київської міської військової адміністрації.

Реклама

Читайте також:

Тривога у Києві та областях 9 квітня ввечері

Сигнал тривоги у столиці оголосили о 23:34. Через декілька хвилин у КМВА поінформували, що є загроза дронів.

"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", — йдеться у повідомленні.

Незадовго до тривоги Повітряні сили ЗСУ фіксували, що ворожі "шахеди" з півдня Київської області рухалися на захід.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:40 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що нещодавно у Києві відновили рух громадського транспорту під час тривог. Водночас начальник КМВА Тимур Ткаченко поінформував, що у випадку ситуації з тривогою кожен пасажир має право попросити вийти.

Також ми писали, що у неділю, 6 квітня, в Києві зранку пролунала серія вибухів. Ворог атакував столицю балістикою.