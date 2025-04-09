Повітряна тривога у Києві та низці областей 9 квітня ввечері

У Києві та низці областей оголосили тривогу
Повітряну тривогу у Києві оголосили прямо зараз, пізно ввечері 9 квітня. Військові попереджали про загрозу застосування дронів.
Про це повідомляє Telegram Київської міської військової адміністрації.
Тривога у Києві та областях 9 квітня ввечері
Сигнал тривоги у столиці оголосили о 23:34. Через декілька хвилин у КМВА поінформували, що є загроза дронів.
"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", — йдеться у повідомленні.
Незадовго до тривоги Повітряні сили ЗСУ фіксували, що ворожі "шахеди" з півдня Київської області рухалися на захід.
Де оголосили тривогу
Станом на 23:40 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що нещодавно у Києві відновили рух громадського транспорту під час тривог. Водночас начальник КМВА Тимур Ткаченко поінформував, що у випадку ситуації з тривогою кожен пасажир має право попросити вийти.
Також ми писали, що у неділю, 6 квітня, в Києві зранку пролунала серія вибухів. Ворог атакував столицю балістикою.
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