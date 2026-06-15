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Головна Київ РФ атакувала кіностудію Довженка в Києві: знищено костюмерний цех

РФ атакувала кіностудію Довженка в Києві: знищено костюмерний цех

Ua
Дата публікації: 15 червня 2026 05:02
РФ атакувала кіностудію Довженка в Києві: знищено костюмерний цех
Термінова новина

Уночі в понеділок, 15 червня, росіяни атакували кіностудію імені Довженка в Києві. Унаслідок пожежі вигорів костюмерний цех. Там зберігалася найбільша костюмна колекція України: близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць одягу. 

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Наслідки удару по кіностудії імені Довженка вночі 15 червня

Росія атакувала кіностудію імені Олександра Довженка в Києві

Крім костюмерного цеху зазнали пошкоджень інші корпуси студії. На місці працюють рятувальники.

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Автор:
Марія Чекарьова
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