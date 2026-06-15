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Главная Киев Россия атаковала киностудию Довженко в Киеве: уничтожен костюмерный цех

Россия атаковала киностудию Довженко в Киеве: уничтожен костюмерный цех

Ua ru
Дата публикации 15 июня 2026 05:02
Россия атаковала киностудию Довженко в Киеве: уничтожен костюмерный цех
Повреждения на территории киностудии имени Довженко в Киеве после обстрела ночью 15 июня 2026 года. Фото: Новини.LIVE

Ночью в понедельник, 15 июня, россияне атаковали киностудию имени Довженко в Киеве. В результате пожара сгорел костюмерный цех. Там хранилась крупнейшая в Украине коллекция костюмов: около ста тысяч костюмов и три миллиона единиц одежды.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Последствия удара по киностудии имени Довженко ночью 15 июня

Помимо костюмерного цеха, получили повреждения и другие корпуса студии. На месте работают спасатели.

Повреждения на территории киностудии имени Довженко в Киеве после обстрела ночью 15 июня 2026 года
Последствия удара по территории киностудии Довженко в Киеве ночью 15 июня 2026 года. Фото: Новини.LIVE

Ранее Новини.LIVE сообщал, что ночью 15 июня в Киеве прогремели взрывы. В результате атаки в столице получили повреждения жилые дома, автомобили, Киево-Печерская Лавра. Пострадали более двух десятков человек.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на пресс-секретаря Киевской митрополии ПЦУ Евстратия (Зорю) писал, что в результате удара по Киево-Печерской Лавре загорелась крыша Успенского собора. Министр культуры назвала эту атаку преступлением против мирового культурного наследия. Киево-Печерская Лавра является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и находится под усиленной защитой в соответствии со Вторым протоколом к Гаагской конвенции 1954 года.

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Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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