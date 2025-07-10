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Головна Київ РФ атакувала Київщину 10 годин — в ОВА розкрили наслідки

РФ атакувала Київщину 10 годин — в ОВА розкрили наслідки

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 07:20
Київщина під обстрілом 10 липня — РФ атакувала область 10 годин
Рятувальник ліквідовує наслідки обстрілу. Архівне фото: ДСНС

Російські війська ще з вечора 9 липня майже десять годин атакували Київську область. Для цього вони застосували ударні дрони та ракети різних типів.

Про це повідомили у Київській ОВА

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"Майже десять годин тривала масована нічна атака ворога на Київщину. Проти мирних населених пунктів ворог застосував ударні дрони та ракети", — йдеться у повідомленні.

В ОВА розповіли, що внаслідок ворожої атаки є постраждалий: в Обухівському районі поранення отримав чоловік 51 року. Його госпіталізували до місцевої лікарні. 

Загалом, наслідки ворожої атаки зафіксували у чотирьох районах області.

Броварський район

Там пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Вибиті вікна та двері, посічені фасади. Ще в одному приватному будинку унаслідок ворожої атаки сталося пожежа. Загоряння вже ліквідували. Також пошкоджено два автомобілі. Кількість пошкоджених будинків уточнюється.   

Вишгородський район

Там трапилася пожежа гаражного приміщення, але рятувальники її вже ліквідували. 

Бориспільський та Обухівський райони

У цих районах пошкоджені приватні будинки.

Зазначається, що оперативні групи продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки. Кількість пошкоджених обʼєктів може збільшитися.

Нагадаємо, повітряна тривога в Київській області розпочалась ще  о 19:43 9 липня. За цей час в регіоні лунало десятки вибухів

Крім того, росіяни атакували і Київ. Там є пошкодження в різних районах міста, а також відомо про понад десяток постраждалих. 

Київська область обстріли ракети дрони війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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