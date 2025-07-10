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Главная Киев РФ атаковала Киевщину 10 часов — в ОВА раскрыли последствия

РФ атаковала Киевщину 10 часов — в ОВА раскрыли последствия

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 07:20
Киевщина под обстрелом 10 июля — РФ атаковала область 10 часов
Спасатель ликвидирует последствия обстрела. Архивное фото: ГСЧС

Российские войска еще с вечера 9 июля почти десять часов атаковали Киевскую область. Для этого они применили ударные дроны и ракеты различных типов.

Об этом сообщили в Киевской ОВА.

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"Почти десять часов продолжалась массированная ночная атака врага на Киевскую область. Против мирных населенных пунктов враг применил ударные дроны и ракеты", — говорится в сообщении.

В ОВА рассказали, что в результате вражеской атаки есть пострадавший: в Обуховском районе ранения получил мужчина 51 года. Его госпитализировали в местную больницу.

В общем, последствия вражеской атаки зафиксировали в четырех районах области.

Броварской район

Там повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Выбиты окна и двери, посечены фасады. Еще в одном частном доме в результате вражеской атаки произошел пожар. Возгорание уже ликвидировали. Также повреждены два автомобиля. Количество поврежденных домов уточняется.

Вышгородский район

Там случился пожар гаражного помещения, но спасатели его уже ликвидировали.

Бориспольский и Обуховский районы

В этих районах повреждены частные дома.

Отмечается, что оперативные группы продолжают работы по фиксации последствий вражеской атаки. Количество поврежденных объектов может увеличиться.

Напомним, воздушная тревога в Киевской области началась еще в 19:43 9 июля. За это время в регионе раздавались десятки взрывов.

Кроме того, россияне атаковали и Киев. Там есть повреждения в разных районах города, а также известно о более десятке пострадавших.

Киевская область обстрелы ракеты дроны война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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