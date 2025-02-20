Обстріл Київської області 20 лютого — куди влучили безпілотники росіян

Наслідки російського обстрілу. Фото: поліція Київської області

У ніч проти четверга, 20 лютого, російські безпілотники атакували територію Київської області. Є влучання та руйнування.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Київської області.

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За даними правоохоронців, у Вишгородському районі пошкоджено чотири приватні будинки, автомобіль та господарські будівлі.

Також на Білоцерківщині через атаку БпЛА руйнувань зазнали вісім будинків та пошкоджено чотири автомобілі.

"Інформація про постраждалих наразі відсутня. На місцях подій продовжують працювати слідчо-оперативні групи", — підсумували у поліції.

Слідчі дії на місці обстрілу. Фото: поліція Київської області

Пошкоджена господарська будівля. Фото: поліція Київської області

Нагадаємо, 20 лютого російська армія також атакувала Херсон керованими авіабомбами (КАБ). Одна з них влучила в багатоповерховий житловий будинок.

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