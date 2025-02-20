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РФ атакувала Київщину безпілотниками — куди влучили

20 лютого 2025 11:45
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Обстріл Київської області 20 лютого — куди влучили безпілотники росіян
Наслідки російського обстрілу. Фото: поліція Київської області
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У ніч проти четверга, 20 лютого, російські безпілотники атакували територію Київської області. Є влучання та руйнування.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Київської області.

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Наслідки атаки БпЛА

За даними правоохоронців, у Вишгородському районі пошкоджено чотири приватні будинки, автомобіль та господарські будівлі.

Також на Білоцерківщині через атаку БпЛА руйнувань зазнали вісім будинків та пошкоджено чотири автомобілі.

"Інформація про постраждалих наразі відсутня. На місцях подій продовжують працювати слідчо-оперативні групи", — підсумували у поліції.

Атака на Київщину 20 лютого
Слідчі дії на місці обстрілу. Фото: поліція Київської області
Обстріл Київської області 20 лютого
Пошкоджена господарська будівля. Фото: поліція Київської області

Нагадаємо, 20 лютого російська армія також атакувала Херсон керованими авіабомбами (КАБ). Одна з них влучила в багатоповерховий житловий будинок.

Також ми писали, що окупанти обстріляли Куп'янськ з "Ураганів". Повідомлялося про загиблого.

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