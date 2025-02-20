Обстрел Киевской области 20 февраля — куда попали беспилотники россиян

РФ атаковала Киевскую область беспилотниками — куда попали
В ночь на четверг, 20 февраля, российские беспилотники атаковали территорию Киевской области. Есть попадания и разрушения.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
Последствия атаки БпЛА
По данным правоохранителей, в Вышгородском районе повреждены четыре частных дома, автомобиль и хозяйственные постройки.
Также на Белоцерковщине из-за атаки БпЛА разрушениям подверглись восемь домов и повреждены четыре автомобиля.
"Информация о пострадавших пока отсутствует. На местах событий продолжают работать следственно-оперативные группы", — подытожили в полиции.
Напомним, 20 февраля российская армия также атаковала Херсон управляемыми авиабомбами (КАБ). Одна из них попала в многоэтажный жилой дом.
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