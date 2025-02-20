Обстрел Киевской области 20 февраля — куда попали беспилотники россиян

Последствия российского обстрела. Фото: полиция Киевской области

В ночь на четверг, 20 февраля, российские беспилотники атаковали территорию Киевской области. Есть попадания и разрушения.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

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Последствия атаки БпЛА

По данным правоохранителей, в Вышгородском районе повреждены четыре частных дома, автомобиль и хозяйственные постройки.

Также на Белоцерковщине из-за атаки БпЛА разрушениям подверглись восемь домов и повреждены четыре автомобиля.

"Информация о пострадавших пока отсутствует. На местах событий продолжают работать следственно-оперативные группы", — подытожили в полиции.

Следственные действия на месте обстрела. Фото: полиция Киевской области

Повреждена хозяйственная постройка. Фото: полиция Киевской области

Напомним, 20 февраля российская армия также атаковала Херсон управляемыми авиабомбами (КАБ). Одна из них попала в многоэтажный жилой дом.

Также мы писали, что оккупанты обстреляли Купянск из "Ураганов". Сообщалось о погибшем.