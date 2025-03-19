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РФ атакувала Київщину — є постраждалі та руйнування

19 березня 2025 09:07
Карина Приходько - Редактор
Обстріли Київщини 19 березня — у поліції показали наслідки
Наслідки удару по Київщині. Фото: t.me/policekyivregion
Карина Приходько - Редактор

Російські війська 19 березня атакували Київську область. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей та є сильні руйнування.

Про це повідомили у поліції Київщини та показали наслідки обстрілів. 

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Наслідки обстрілів Київської області 19 березня

У поліції розповіли, що станом на 08:30 загоряння трав'яного настилу зафіксовано в Обухівському, Бориспільському, Фастівському та Бучанському районах. Нараз пожежі ліквідували рятувальники. 

атака на Київщину 19 березня
Наслідки удару по Київщині. Фото: t.me/policekyivregion
обстріл Киїщини 19 березня
Наслідки удару по Київщині. Фото: t.me/policekyivregion

Водночас у Бориспільському районі пошкоджено будинок. А в Бучанському районі руйнувань зазнали 20 двоповерхових будинків, 15 приватних будинків та 19 автомобілів. Також пошкоджено дві будівлі та літня тераса одного із закладів.

удар по Київській області 19 березня
Наслідки удару по Київщині. Фото: t.me/policekyivregion
обстріл Київської області 19 березня
Наслідки удару по Київщині. Фото: t.me/policekyivregion
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Наслідки удару по Київщині. Фото: t.me/policekyivregion

Внаслідок атаки постраждали 54-річний чоловік та 43-річна жінка. Обох доставлено до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

"На місці події працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції Київської області, які продовжують документувати наслідки атаки. За фактами воєнних злочинів слідчі розпочнуть кримінальне провадження", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, окупанти завдали ударів по медичних закладах у Сумах і Краснопіллі. У ДСНС показали наслідки ворожої атаки.

Крім того, за останню добу росіяни вдарили по Запорізькій області 426 разів. Зафіксовано руйнування цивільних об'єктів.

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