Обстріли Київщини 19 березня — у поліції показали наслідки

РФ атакувала Київщину — є постраждалі та руйнування
Російські війська 19 березня атакували Київську область. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей та є сильні руйнування.
Про це повідомили у поліції Київщини та показали наслідки обстрілів.
Наслідки обстрілів Київської області 19 березня
У поліції розповіли, що станом на 08:30 загоряння трав'яного настилу зафіксовано в Обухівському, Бориспільському, Фастівському та Бучанському районах. Нараз пожежі ліквідували рятувальники.
Водночас у Бориспільському районі пошкоджено будинок. А в Бучанському районі руйнувань зазнали 20 двоповерхових будинків, 15 приватних будинків та 19 автомобілів. Також пошкоджено дві будівлі та літня тераса одного із закладів.
Внаслідок атаки постраждали 54-річний чоловік та 43-річна жінка. Обох доставлено до медичного закладу для надання необхідної допомоги.
"На місці події працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції Київської області, які продовжують документувати наслідки атаки. За фактами воєнних злочинів слідчі розпочнуть кримінальне провадження", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, окупанти завдали ударів по медичних закладах у Сумах і Краснопіллі. У ДСНС показали наслідки ворожої атаки.
Крім того, за останню добу росіяни вдарили по Запорізькій області 426 разів. Зафіксовано руйнування цивільних об'єктів.
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