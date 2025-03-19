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РФ атаковала Киевскую область — есть пострадавшие и разрушения

19 марта 2025 09:07
Карина Приходько - Редактор
Обстрелы Киевщины 19 марта — в полиции показали последствия
Последствия удара по Киевской области. Фото: t.me/policekyivregion
Карина Приходько - Редактор

Российские войска 19 марта атаковали Киевскую область. В результате обстрелов пострадали два человека и есть сильные разрушения.

Об этом сообщили в полиции Киевской области и показали последствия обстрелов.

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Последствия обстрелов Киевской области 19 марта

В полиции рассказали, что по состоянию на 08:30 возгорание травяного настила зафиксировано в Обуховском, Бориспольском, Фастовском и Бучанском районах. На данный момент пожары ликвидировали спасатели.

атака на Київщину 19 березня
Последствия удара по Киевской области. Фото: t.me/policekyivregion
обстріл Киїщини 19 березня
Последствия удара по Киевской области. Фото: t.me/policekyivregion

В то же время в Бориспольском районе поврежден дом. А в Бучанском районе разрушениям подверглись 20 двухэтажных домов, 15 частных домов и 19 автомобилей. Также повреждены два здания и летняя терраса одного из заведений.

удар по Київській області 19 березня
Последствия удара по Киевской области. Фото: t.me/policekyivregion
обстріл Київської області 19 березня
Последствия удара по Киевской области. Фото: t.me/policekyivregion
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Последствия удара по Киевской области. Фото: t.me/policekyivregion

В результате атаки пострадали 54-летний мужчина и 43-летняя женщина. Оба доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

"На месте происшествия работают группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативные группы и взрывотехники полиции Киевской области, которые продолжают документировать последствия атаки. По фактам военных преступлений следователи начнут уголовное производство", — говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты нанесли удары по медицинским учреждениям в Сумах и Краснополье. В ГСЧС показали последствия вражеской атаки.

Кроме того, за последние сутки россияне ударили по Запорожской области 426 раз. Зафиксировано разрушение гражданских объектов.

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