Обстрелы Киевщины 19 марта — в полиции показали последствия

Последствия удара по Киевской области. Фото: t.me/policekyivregion

Российские войска 19 марта атаковали Киевскую область. В результате обстрелов пострадали два человека и есть сильные разрушения.

Об этом сообщили в полиции Киевской области и показали последствия обстрелов.

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Последствия обстрелов Киевской области 19 марта

В полиции рассказали, что по состоянию на 08:30 возгорание травяного настила зафиксировано в Обуховском, Бориспольском, Фастовском и Бучанском районах. На данный момент пожары ликвидировали спасатели.

Последствия удара по Киевской области. Фото: t.me/policekyivregion

Последствия удара по Киевской области. Фото: t.me/policekyivregion

В то же время в Бориспольском районе поврежден дом. А в Бучанском районе разрушениям подверглись 20 двухэтажных домов, 15 частных домов и 19 автомобилей. Также повреждены два здания и летняя терраса одного из заведений.

Последствия удара по Киевской области. Фото: t.me/policekyivregion

Последствия удара по Киевской области. Фото: t.me/policekyivregion

Последствия удара по Киевской области. Фото: t.me/policekyivregion

В результате атаки пострадали 54-летний мужчина и 43-летняя женщина. Оба доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

"На месте происшествия работают группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативные группы и взрывотехники полиции Киевской области, которые продолжают документировать последствия атаки. По фактам военных преступлений следователи начнут уголовное производство", — говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты нанесли удары по медицинским учреждениям в Сумах и Краснополье. В ГСЧС показали последствия вражеской атаки.

Кроме того, за последние сутки россияне ударили по Запорожской области 426 раз. Зафиксировано разрушение гражданских объектов.