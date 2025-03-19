Обстрелы Киевщины 19 марта — в полиции показали последствия

РФ атаковала Киевскую область — есть пострадавшие и разрушения
Российские войска 19 марта атаковали Киевскую область. В результате обстрелов пострадали два человека и есть сильные разрушения.
Об этом сообщили в полиции Киевской области и показали последствия обстрелов.
Последствия обстрелов Киевской области 19 марта
В полиции рассказали, что по состоянию на 08:30 возгорание травяного настила зафиксировано в Обуховском, Бориспольском, Фастовском и Бучанском районах. На данный момент пожары ликвидировали спасатели.
В то же время в Бориспольском районе поврежден дом. А в Бучанском районе разрушениям подверглись 20 двухэтажных домов, 15 частных домов и 19 автомобилей. Также повреждены два здания и летняя терраса одного из заведений.
В результате атаки пострадали 54-летний мужчина и 43-летняя женщина. Оба доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
"На месте происшествия работают группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативные группы и взрывотехники полиции Киевской области, которые продолжают документировать последствия атаки. По фактам военных преступлений следователи начнут уголовное производство", — говорится в сообщении.
Напомним, оккупанты нанесли удары по медицинским учреждениям в Сумах и Краснополье. В ГСЧС показали последствия вражеской атаки.
Кроме того, за последние сутки россияне ударили по Запорожской области 426 раз. Зафиксировано разрушение гражданских объектов.
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