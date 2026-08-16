РФ вдарила по Київщині: троє постраждалих, серед них дитина

Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС Києва

Уночі 16 серпня російські війська здійснили чергову атаку на Київ та Київську область, внаслідок якої є постраждалі та пошкоджені будівлі. На Київщині у Броварському районі травмувалися троє людей, серед них дитина, а в столиці рятувальники ліквідовують пожежі та наслідки руйнувань.

Про ситуацію повідомили ДСНС України та голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.

Що відомо про наслідки атаки на Київщині

За словами Тимура Ткаченка, уранці внаслідок російської атаки у Броварському районі Київської області постраждали троє людей.

Серед постраждалих є дитина. Медики надали їй необхідну допомогу на місці, тож потреби в госпіталізації не виникло.

Жінка дістала осколкові поранення, її доправили до лікарні. Ще одному постраждалому медики надали допомогу безпосередньо на місці події.

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Наразі на місці працюють відповідні служби. Вони ліквідовують наслідки удару та оцінюють масштаби завданих пошкоджень.

Допис Тимура Ткаченка. Скріншот: Telegram

Наслідки атаки РФ у Києві

У ніч проти 16 серпня російські війська також атакували столицю. Унаслідок удару в Оболонському та Голосіївському районах Києва виникли пожежі та зафіксовано руйнування.

В Оболонському районі сталася масштабна пожежа на території одного з ринків.

На іншій локації в цьому ж районі вибухова хвиля спричинила незначне руйнування будівлі. Загоряння там не виникло.

Ще за однією адресою в Оболонському районі зафіксували влучання у нежитлову будівлю.

У Голосіївському районі сталася пожежа

У Голосіївському районі столиці загорілася нежитлова будівля. Рятувальники оперативно локалізували пожежу та продовжили роботи на місці.

Рятувальники та інші відповідні служби продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки у столиці та області. Фахівці також встановлюють остаточні масштаби руйнувань і пошкоджень.

Жителів Києва та Київської області закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час небезпеки перебувати в укриттях.

Рятувальники ліквідовують займання після нічної атаки РФ на Київ. Фото: ДСНС Києва

Пожежа в Києві після атаки РФ: рятувальники працюють на місці. Фото: ДСНС Києва

Новини Києва

Новини.LIVE писали, що на станції київського метро "Сирець" тестують нову організацію простору для пасажирів, які під час повітряних тривог використовують метро як укриття. На платформі розмістили спеціальні навігаційні наліпки, що допомагають визначити рекомендовані місця для різних категорій пасажирів.

Також Новини.LIVE інформували, що Київська міська влада досі не оприлюднила результати обстеження житлового фонду, хоча вже настала середина серпня. Відсутність проведеного аудиту може призвести до затримок із початком опалювального сезону та повторення масштабних аварій на тепломережах.