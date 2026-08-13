Опалювальний сезон 2026 у Києві: можливе відтермінування старту

Комунальник ремонтує тепломережу в будинку. Фото: Новини.LIVE

Київська міська влада досі не представила публічних результатів обстеження житлового фонду, хоча на календарі вже середина серпня. Тим часом відсутність аудиту загрожує затримкою запуску тепла та повторенням масштабних аварій на тепломережах.

Про це в ефірі "Ранок.LIVE" повідомив народний депутат Юрій Камельчук.

У Києві можуть почати опалювальний сезон зі значною затримкою

"Якщо це не так, нехай хтось з КМДА спростує цю інформацію, вийде з детальної інформації, що скільки перевірили, де які потреби, що відремонтовано, де мешканці самі не можуть щось зробити з допомогою ОСББ і так далі. Або цю інформацію хтось вважає секретною, я її вважаю, вона має бути максимально публічною для того, щоб люди могли відреагувати зараз, допоки тепло, що їм насправді робити в холодну пору року", — підкреслив Юрій Камельчук.

Під час обговорення реалізації планів енергетичної стійкості журналісти звернули увагу на те, що столиця демонструє повільніші темпи підготовки, ніж прифронтові громади, які щодня перебувають під ударами десятків керованих авіабомб. Відповідаючи на запитання щодо того, що саме зробила міська влада для аналізу стану будинків на середину серпня, Юрій Камельчук коротко зазначив: "Я не бачив".

Окремо нардеп торкнувся питання відновлення тих об'єктів, де минулої зими через замерзання води відбувалися пориви комунікацій. За його словами, найкраще інформацією щодо відновлювальних робіт мають самі об'єднання співвласників.

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"В деяких випадках, я знаю, позитивні моменти і були відшкодування на ремонти, проте інколи є інша проблема, відсутність мешканців достатньої кількості, щоб навіть просто зібратися і скинутися на щось, щоб щось зробити. Тому частина людей по деяких будинках може страждати через це. І теоретично міська влада могла би організувати комплексні комісії, по всім будинкам перевірити кожен будинок і відповідно зі спроможністю навіть кожного будинку щось відремонтувати", — пояснив нардеп.

Через неготовність інфраструктури киянам слід бути готовими до того, що подача тепла в оселі не розпочнеться у звичні терміни. Оцінюючи можливу часову затримку, нардеп нагадав про досвід минулих років: "У нас вже був люфт як мінімум додаткових два тижні, тобто не близько 15 жовтня, в нас вже починався пізніше".

Відтермінування стартів ремонтів створює й ризик того, що технічні роботи проводитимуться вже під час зниження температури. Відповідаючи на запитання, чи може опалювальний сезон розпочатися в мороз, Камельчук ствердно підтвердив таку ймовірність: "Може, звичайно. Останній момент можуть доробляти певні речі і ми знову можемо побачити, як і минулого року, замерзлі труби по окремих будинках, які неможливо відремонтувати, допоки є мороз".

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, у Києві триває підготовка до можливих тривалих знеструмлень та відсутності опалення внаслідок ворожих обстрілів. Ще з травня міська влада розпочала робити списки маломобільних жителів та підготовку резервного житлового фонду, яких можуть розселити у критичному випадку.

Водночас у парламенті рівень підготовки Києва до майбутнього опалювального сезону оцінюють як один із найгірших у порівнянні з іншими регіонами. Політики наголошують, що киянам слід готуватися до найскладніших сценаріїв розвитку подій під час майбутніх холодів.

Суттєві пошкодження столичних ТЕЦ унеможливлюють швидке та повне відновлення теплопостачання, тому температура в оселях киян узимку може коливатися в межах +12...+15°C. Оскільки оперативні ремонти компенсують дефіцит потужностей лише частково, а загроза нових атак залишається високою, розраховувати на суттєве покращення ситуації не варто.