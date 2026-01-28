Відео
Головна Київ РФ атакувала Київщину — в області загорілась багатоповерхівка

РФ атакувала Київщину — в області загорілась багатоповерхівка

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 02:52
Обстріл Київської області 28 січня
Пожежа у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua

Російські окупанти в ніч з 27 проти 28 січня вчергове атакували Київську область дронами. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено будинок, а також сталася пожежа.

Про це у Telegram пише начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Читайте також:

Перші наслідки атаки РФ на Київську область 28 січня

За словами начальника ОВА, наслідки фіксуються у Білогородській громаді.

"Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Сталася пожежа покрівлі та верхнього поверху. На місці працюють рятувальники, медики перебувають у режимі очікування та контролю", — інформує Калашник.

Він зазначив, що зараз проводиться евакуація мешканців та надається усі необхідна першочергова допомога.

Також Калашник додав, що зараз найголовніше завдання - убезпечити людей і зробити все можливе, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки обстрілу.

Нагадаємо, що цієї ночі ворог атакував дронами також Одесу. Зокрема, росіяни влучили по території православного монастиря.

Також ми інформували, що 27 січня росіяни атакували дронами пасажирський поїзд на Харківщині. Внаслідок обстрілу кількість загиблих зросла вже до 5.

пожежа Київська область дрон Шахід-136 війна в Україні руйнування постраждалі
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
