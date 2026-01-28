Видео
Главная Киев РФ атаковала Киевскую область — в области загорелась многоэтажка

РФ атаковала Киевскую область — в области загорелась многоэтажка

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 02:52
Обстрел Киевской области 28 января
Пожар в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua

Российские оккупанты в ночь с 27 на 28 января в очередной раз атаковали Киевскую область дронами. В результате вражеской атаки поврежден дом, а также произошел пожар. 

Об этом в Telegram пишет начальник Киевской ОВА Николай Калашник.

Первые последствия атаки РФ на Киевскую область 28 января

По словам начальника ОВА, последствия фиксируются в Белогородской общине.

"Поврежден многоэтажный жилой дом. Произошел пожар кровли и верхнего этажа. На месте работают спасатели, медики находятся в режиме ожидания и контроля", — информирует Калашник.

Он отметил, что сейчас проводится эвакуация жителей и предоставляется все необходимая первоочередная помощь.

Также Калашник добавил, что сейчас самая главная задача — обезопасить людей и сделать все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрела.

Напомним, что этой ночью враг атаковал дронами также Одессу. В частности, россияне попали по территории православного монастыря.

Также мы информировали, что 27 января россияне атаковали дронами пассажирский поезд на Харьковщине. В результате обстрела количество погибших возросло уже до 5.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
