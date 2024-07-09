На засіданні Радбезу ООН Росія розповість про атаку на Київ 8 липня

Дитяча лікарня "Охматдит" у Києві після обстрілу 9 липня. Фото: t.me/VA_Kyiv

На засіданні Радбезу ООН, яке відбудеться у вівторок, 9 липня, Росія планує розповісти свою версію про ракетний обстріл Києва, зокрема дитячої клініки "Охматдит", удень 8 липня. Ці факти будуть протилежні тому, що стверджує українська сторона.

Про це в понеділок, 8 липня, заявив перший заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський.

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Скриншот повідомлення Дмитра Полянського

Що кажуть про ракетну атаку по Києву росіяни

"Західники передбачувано запросили термінове засідання РБ ООН у зв'язку з "ракетним ударом по дитячому шпиталю у Києві". Наше головування планує провести його завтра, 9 липня, о 10:00 у Нью-Йорку (17:00 у Москві). Ознайомимо колег із фактами, які абсолютно не підтверджують українську та західну версію цієї події", — заявив Полянський.

У Міністерстві оборони Росії відзвітували про "завдання групового удару високоточною зброєю великої дальності по об'єктах воєнної промисловості України та авіаційних базах ЗСУ".

"Цілі удару досягнуто. Призначені об'єкти уражені. Заяви представників київського режиму про нібито навмисний ракетний удар Росії по цивільних об'єктах абсолютно не відповідають дійсності. Численні опубліковані фото- та відеокадри з Києва однозначно підтверджують факт руйнувань унаслідок падіння української ракети ППО, запущеної із зенітного ракетного комплексу в межах міста", — йдеться в повідомленні відомства.

Скриншот повідомлення Міноборони Росії

Раніше на конференції у Варшаві Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Ради Безпеки ООН. Причиною такого рішення стала масштабна ракетна атака на Київ та інші українські міста 8 липня. Однією з цілей ворога стала київська дитяча лікарня "Охматдит".

Також голова держави прокоментував російську дезінформацію щодо того, що до руйнування корпусу дитячої лікарні "Охматдит" у Києві призвела робота української ППО. Президент подякував усім українцям, які викладають відео, де видно, що це був цілеспрямований ракетний удар по людях.