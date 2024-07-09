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РФ предоставит Совбезу ООН "факты", отрицающие украинскую версию об обстреле Киева

9 июля 2024 06:25
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
На заседании Совбеза ООН Россия расскажет об атаке на Киев 8 июля
Детская больница "Охматдет" в Киеве после обстрела 9 июля. Фото: t.me/VA_Kyiv
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

На заседании Совбеза ООН, которое состоится во вторник, 9 июля, Россия планирует рассказать свою версию о ракетных обстрелах Киева, в частности, детской клиники "Охматдет", днем 8 июля. Эти факты будут противоположны тому, что утверждает украинская сторона.

Об этом в понедельник, 8 июля, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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На заседании Совбеза ООН РФ расскажет об обстреле Киева 8 июля
Скриншот сообщения Дмитрия Полянского

Что говорят о ракетной атаке по Киеву россияне

"Западники предсказуемо запросили срочное заседание СБ ООН в связи с "ракетным ударом по детскому госпиталю в Киеве". Наше председательство планирует провести его завтра, 9 июля, в 10:00 в Нью-Йорке (17:00 в Москве). Ознакомим коллег с фактами, абсолютно не подтверждающими украинскую и западную версию этого события", — заявил Полянский.

В Министерстве обороны России отчитались о "нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ".

"Цели удара достигнуты. Назначенные объекты поражены. Заявления представителей киевского режима о якобы умышленном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности. Многочисленные опубликованные фото- и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений в результате падения украинской ракеты ПВО, запущенной с зенитного ракетного комплекса в черте города", — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны России заявили, что 9 июля били исключительно по украинским военным объектам
Скриншот сообщения Минобороны России

Ранее на конференции в Варшаве Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина инициирует созыв чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН. Причиной этого решения стала масштабная ракетная атака на Киев и другие украинские города 8 июля. Одной из целей врага стала киевская детская больница "Охматдет".

Также глава государства прокомментировал российскую дезинформацию о том, что к разрушению корпуса детской больницы "Охматдет" в Киеве привела работа украинской ПВО. Президент поблагодарил всех украинцев, которые выкладывают видео, где видно, что это был целенаправленный ракетный удар по людям.

Киев ООН обстрелы война в Украине Охматдет Россия ракетный удар

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