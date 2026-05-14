РФ ударила по Києву БпЛА й балістикою: горить будинок

Уночі в четвер, 14 травня, росіяни атакували Київ дронами. В одному з районів столиці сталося влучання. В іншому — упали уламки.

Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.

Наслідки нічного обстрілу Києва 14 травня

У Дніпровському районі БпЛА, за попередньою інформацією, влучив у дах п'ятиповерхівки. У Голосіївському районі уламки збитого дрона впали на проїжджу частину.

"Ворог бʼє по Києву БпЛА та балістикою. Перебувайте в укриттях!" — закликав міський голова Києва Віталій Кличко.

