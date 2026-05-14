РФ ударила по Киеву БпЛА и баллистикой: горит дом
Дата публикации 14 мая 2026 04:00
Ночью в четверг, 14 мая, россияне атаковали Киев дронами. В одном из районов столицы произошло попадание. В другом — упали обломки.
Об этом сообщил начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.
Последствия ночного обстрела Киева 14 мая
В Днепровском районе БпЛА, по предварительной информации, попал в крышу пятиэтажки. В Голосеевском районе обломки сбитого дрона упали на проезжую часть.
"Враг бьет по Киеву БпЛА и баллистикой. Находитесь в укрытиях!" — призвал городской голова Киева Виталий Кличко.
