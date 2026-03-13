Куренівська трагедія — що передувало, як стався прорив дамби та скільки людей загинули

Пам’ятник загиблим під час Куренівської трагедії. Фото: Київ цікавий, Київ фото (відновлено). Колаж: Новини.LIVE

Рівно 65 років тому — 13 березня 1961 року — в районі Куренівки сталася одна з найтрагічніших техногенних катастроф в історії Києва. Причиною лиха стало руйнування дамби, яка стримувала великі обсяги пульпи — суміші води, глини та промислових відходів.

Новини.LIVE розповідають, що стало причинами цієї трагедії та як вона відбулася.

Передісторія Куренівської трагедії

У 1950 році виконком Київської міської ради ухвалив рішення засипати Бабин Яр відходами з розташованих поруч Петрівських цегельних заводів. Підприємства знаходилися на Сирецькій вулиці, і під час виробництва там утворювалися великі обсяги ґрунту, який не підходив для виготовлення цегли. Ці земляні маси змішували з водою, утворюючи рідку суміш — пульпу. Далі її по трубах перекачували в балки Бабиного яру.

Бабин Яр до того, як його засипали, 1940 рік. Фото: Галузевий державний архів СБУ

За приблизно десять років у яр таким способом потрапило понад 4 мільйони кубометрів ґрунту. Найбільше відходів накопичилося в одному з відрогів, де пізніше й сталася катастрофа — там зібралося понад 3 мільйони кубометрів пульпи.

Загалом площа намитої території сягнула близько одного квадратного кілометра, а товщина шару ґрунту подекуди доходила до 30 метрів. Відходи накопичувалися на висоті приблизно 40–60 метрів над районом Куренівка — великим житловим і промисловим кварталом Києва.

Верхів’я Бабиного Яру. Фото: Галузевий державний архів СБУ

За початковим проєктом там мали побудувати надійну бетонну дамбу, але насправді зробили земляну. Вона була значно слабшою і не відповідала вимогам безпеки.

Більше того, система відведення води була розрахована лише на невеликий обсяг — приблизно пів кубометра на секунду. Такої пропускної здатності було недостатньо, щоб безпечно відводити всю воду та запобігти можливій аварії.

Дозволялося подавати воду лише близько восьми годин на добу, щоб вона встигала стікати у спеціальний колодязь. Але цегельні заводи працювали майже безперервно у три зміни. До того ж водозбірний колодязь за весь час фактично обслуговували лише один раз — у 1959 році. Це ще більше погіршило ситуацію і створило передумови для майбутньої трагедії.

Куренівська катастрофа

Уранці 13 березня 1961 року дамба не витримала навантаження і прорвалася. Потужний потік рідкого бруду з величезною швидкістю рушив вниз схилами та накрив житлові квартали Куренівки. Грязьова хвиля сягала кількох метрів у висоту та стрімко заповнювала вулиці, двори й будівлі. Під удар стихії потрапили житлові будинки, промислові об’єкти та транспортна інфраструктура.

Кияни розчищають затоплену територію. Фото: Галузевий державний архів СБУ

Особливо сильно постраждали території трамвайного депо і навколишніх підприємств. Потік зносив автомобілі, трамваї, дерева й будівлі, а люди часто не встигали врятуватися. Багато мешканців опинилися під товщею грязюки, що швидко застигала, ускладнюючи рятувальні роботи.

Скільки людей загинули в Куренівці

За офіційною інформацією радянської влади, унаслідок катастрофи загинули 145 осіб. Проте історики та дослідники вважають, що реальна кількість жертв могла бути значно більшою — за різними оцінками від кількох сотень до понад тисячі людей. Точні цифри досі залишаються невідомими.

Після катастрофи влада намагалася мінімізувати розголос. Інформація про подію довгий час не поширювалася у пресі, а масштаби трагедії фактично замовчувалися. Лише через роки дослідники та очевидці почали відкрито говорити про справжні наслідки події.

