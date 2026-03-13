Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Трагедия на Куреневке — как дамба превратилась в смертельную ловушку

Трагедия на Куреневке — как дамба превратилась в смертельную ловушку

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 07:23
65 лет от Куреневской катастрофы — причины, последствия и жертвы
Памятник погибшим во время Куреневской трагедии. Фото: Київ цікавий, Київ фото (восстановлено). Коллаж: Новини.LIVE

В Киеве на Куренёвке 13 марта 1961 года произошла одна из самых трагических техногенных катастроф города. Лихо случилось из-за обрушения дамбы, которая удерживала огромные массы пульпы — густой смеси воды, глины и промышленных отходов.

Новини.LIVE рассказывают, что стало причинами этой трагедии и как она произошла.

Реклама
Читайте также:

Предыстория Куреневской трагедии

В 1950 году исполком Киевского городского совета принял решение засыпать Бабий Яр отходами из расположенных рядом Петровских кирпичных заводов. Предприятия находились на Сырецкой улице, и во время производства там образовывались большие объемы грунта, который не подходил для изготовления кирпича. Эти земляные массы смешивали с водой, образуя жидкую смесь — пульпу. Далее ее по трубам перекачивали в балки Бабьего яра.

Бабин Яр
Бабий Яр до того, как его засыпали, 1940 год. Фото: Отраслевой государственный архив СБУ

За примерно десять лет в овраг таким способом попало более 4 миллионов кубометров грунта. Больше всего отходов накопилось в одном из отрогов, где позже и произошла катастрофа — там собралось более 3 миллионов кубометров пульпы.

В целом площадь намытой территории достигла около одного квадратного километра, а толщина слоя почвы местами доходила до 30 метров. Отходы накапливались на высоте примерно 40-60 метров над районом Куреневка — крупным жилым и промышленным кварталом Киева.

куренівська трагедія
Верховья Бабьего Яра. Фото: Отраслевой государственный архив СБУ

По первоначальному проекту там должны были построить надежную бетонную дамбу, но на самом деле сделали земляную. Она была значительно слабее и не отвечала требованиям безопасности.

Более того, система отвода воды была рассчитана лишь на небольшой объем — примерно полкубометра в секунду. Такой пропускной способности было недостаточно, чтобы безопасно отводить всю воду и предотвратить возможную аварию.

Разрешалось подавать воду лишь около восьми часов в сутки, чтобы она успевала стекать в специальный колодец. Но кирпичные заводы работали почти непрерывно в три смены. К тому же водосборный колодец за все время фактически обслуживали только один раз — в 1959 году. Это еще больше ухудшило ситуацию и создало предпосылки для будущей трагедии.

Куреневская катастрофа

Утром 13 марта 1961 года дамба не выдержала нагрузки и прорвалась. Мощный поток жидкой грязи с огромной скоростью двинулся вниз по склонам и накрыл жилые кварталы Куреневки. Грязевая волна достигала нескольких метров в высоту и стремительно заполняла улицы, дворы и здания. Под удар стихии попали жилые дома, промышленные объекты и транспортная инфраструктура.

куренівка
Киевляне расчищают затопленную территорию. Фото: Отраслевой государственный архив СБУ

Особенно сильно пострадали территории трамвайного депо и окрестных предприятий. Поток сносил автомобили, трамваи, деревья и здания, а люди часто не успевали спастись. Многие жители оказались под толщей грязи, которая быстро застывала, затрудняя спасательные работы.

Сколько людей погибли в Куреневке

По официальной информации советской власти, в результате катастрофы погибли 145 человек. Однако историки и исследователи считают, что реальное количество жертв могло быть значительно больше — по разным оценкам от нескольких сотен до более тысячи человек. Точные цифры до сих пор остаются неизвестными.

После катастрофы власти пытались минимизировать огласку. Информация о событии долгое время не распространялась в прессе, а масштабы трагедии фактически замалчивались. Лишь спустя годы исследователи и очевидцы начали открыто говорить об истинных последствиях события.

Какие еще трагические даты недавно отмечала Украина

1 марта прошло 83 года с Корюковской трагедии — массового убийства 6700 жителей поселка Корюковка. Это была месть нацистов за нападение советских партизан на гарнизон оккупантов, осуществленная с целью запугивания и уничтожения населения.

24 февраля Украина вспоминала хронологию начала полномасштабного вторжения, которое произошло в 2022 году.

Киев трагедия Бабий Яр катастрофа дамба
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации