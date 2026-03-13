65 лет от Куреневской катастрофы — причины, последствия и жертвы

Памятник погибшим во время Куреневской трагедии. Фото: Київ цікавий, Київ фото (восстановлено). Коллаж: Новини.LIVE

В Киеве на Куренёвке 13 марта 1961 года произошла одна из самых трагических техногенных катастроф города. Лихо случилось из-за обрушения дамбы, которая удерживала огромные массы пульпы — густой смеси воды, глины и промышленных отходов.

Новини.LIVE рассказывают, что стало причинами этой трагедии и как она произошла.

Реклама

Читайте также:

Предыстория Куреневской трагедии

В 1950 году исполком Киевского городского совета принял решение засыпать Бабий Яр отходами из расположенных рядом Петровских кирпичных заводов. Предприятия находились на Сырецкой улице, и во время производства там образовывались большие объемы грунта, который не подходил для изготовления кирпича. Эти земляные массы смешивали с водой, образуя жидкую смесь — пульпу. Далее ее по трубам перекачивали в балки Бабьего яра.

Бабий Яр до того, как его засыпали, 1940 год. Фото: Отраслевой государственный архив СБУ

За примерно десять лет в овраг таким способом попало более 4 миллионов кубометров грунта. Больше всего отходов накопилось в одном из отрогов, где позже и произошла катастрофа — там собралось более 3 миллионов кубометров пульпы.

В целом площадь намытой территории достигла около одного квадратного километра, а толщина слоя почвы местами доходила до 30 метров. Отходы накапливались на высоте примерно 40-60 метров над районом Куреневка — крупным жилым и промышленным кварталом Киева.

Верховья Бабьего Яра. Фото: Отраслевой государственный архив СБУ

По первоначальному проекту там должны были построить надежную бетонную дамбу, но на самом деле сделали земляную. Она была значительно слабее и не отвечала требованиям безопасности.

Более того, система отвода воды была рассчитана лишь на небольшой объем — примерно полкубометра в секунду. Такой пропускной способности было недостаточно, чтобы безопасно отводить всю воду и предотвратить возможную аварию.

Разрешалось подавать воду лишь около восьми часов в сутки, чтобы она успевала стекать в специальный колодец. Но кирпичные заводы работали почти непрерывно в три смены. К тому же водосборный колодец за все время фактически обслуживали только один раз — в 1959 году. Это еще больше ухудшило ситуацию и создало предпосылки для будущей трагедии.

Куреневская катастрофа

Утром 13 марта 1961 года дамба не выдержала нагрузки и прорвалась. Мощный поток жидкой грязи с огромной скоростью двинулся вниз по склонам и накрыл жилые кварталы Куреневки. Грязевая волна достигала нескольких метров в высоту и стремительно заполняла улицы, дворы и здания. Под удар стихии попали жилые дома, промышленные объекты и транспортная инфраструктура.

Киевляне расчищают затопленную территорию. Фото: Отраслевой государственный архив СБУ

Особенно сильно пострадали территории трамвайного депо и окрестных предприятий. Поток сносил автомобили, трамваи, деревья и здания, а люди часто не успевали спастись. Многие жители оказались под толщей грязи, которая быстро застывала, затрудняя спасательные работы.

Сколько людей погибли в Куреневке

По официальной информации советской власти, в результате катастрофы погибли 145 человек. Однако историки и исследователи считают, что реальное количество жертв могло быть значительно больше — по разным оценкам от нескольких сотен до более тысячи человек. Точные цифры до сих пор остаются неизвестными.

После катастрофы власти пытались минимизировать огласку. Информация о событии долгое время не распространялась в прессе, а масштабы трагедии фактически замалчивались. Лишь спустя годы исследователи и очевидцы начали открыто говорить об истинных последствиях события.

Какие еще трагические даты недавно отмечала Украина

1 марта прошло 83 года с Корюковской трагедии — массового убийства 6700 жителей поселка Корюковка. Это была месть нацистов за нападение советских партизан на гарнизон оккупантов, осуществленная с целью запугивания и уничтожения населения.

24 февраля Украина вспоминала хронологию начала полномасштабного вторжения, которое произошло в 2022 году.