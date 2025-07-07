Обстріл Охматдиту 8 липня 2024 року — як Росія атакувала дитячу лікарню

Наслідки російського обстрілу "Охматдиту". Фото: Новини.LIVE

Рівно рік тому, 8 липня 2024 року, російські окупанти завдали удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Внаслідок атаки там загинули двоє людей, а саме родич пацієнта та лікарка. Загалом в той день під час масованого обстрілу Києва загинуло понад 33 людини.

Новини.LIVE нагадують про кривавий злочин окупантів проти українських дітей.

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Російський обстріл "Охматдиту"

Росія 8 липня минулого року завдала один із найпотужніших за весь час ракетних ударів по столиці України. Одна з російських крилатих ракет Х-101 влучила в дитячу лікарню "Охматдит".

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Окупанти знищили корпус відділення токсикології, де перебували важкохворі діти на діалізі, а також електричні підстанції, від яких живилась вся інфраструктура лікарні. Також ворог пошкодив:

п'ять онковідділень;

десять хірургічних відділення;

два соматичних відділення;

відділення інтенсивної терапії;

дві реанімації;

операційні блоки;

відділення променевої та радіотерапії;

ще три корпуси;

Відомо було про двох загиблих дорослих внаслідок російського обстрілу. А 10 липня 2024 року помер хлопчик, який на момент атаки перебував у критичному стані у відділенні реанімації.

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Що заявляв директор лікарні

Директор "Охматдиту" Володимир Жовнір 9 липня виступив у Раді Безпеки ООН. Він повідомив, що під час обстрілу в лікарні були 1200 людей, а також проводилися три складні операції.

Внаслідок удару поранено близько 300 людей, у тому числі восьмеро дітей.

"Напад на таку установу є не лише військовим злочином, але й виходить за межі будь-якої людяності", — заявив Жовнір.

Російська ракета Х-101

Слідчі Служби безпеки України встановили, що окупанти вдарили по лікарні ракетою Х-101. Атаку кваліфікували як воєнний злочин.

Уламки російської ракети. Фото: СБУ

На місті обстрілу знайшли уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частина руля цієї ж ракети.

Уламки російської ракети. Фото: СБУ

"Служба безпеки зробить все можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин, зокрема і за сьогоднішній удар по Україні. Ця відплата буде і за законом, і за мораллю. Держава-терорист — це не абстрактне поняття. Є конкретні імена вбивць. І їх ніщо не врятує від правосуддя", — зазначив голова СБУ Василь Малюк.

Наслідки російського обстрілу "Охматдиту". Фото: СБУ

Фоторепортаж наслідків обстрілу "Охматдиту"

Наслідки російського обстрілу "Охматдиту". Фото: Новини.LIVE

Наслідки російського обстрілу "Охматдиту". Фото: Новини.LIVE

Наслідки російського обстрілу "Охматдиту". Фото: Новини.LIVE

Наслідки російського обстрілу "Охматдиту". Фото: Новини.LIVE

Наслідки російського обстрілу "Охматдиту". Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що офіційно розпочалося відновлення лікарні "Охматдит".

Раніше Ляшко зазначав, що перед відновленням потрібно було дослідити багато речей та пройти чимало бюрократичних процесів.