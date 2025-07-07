Обстріл Охматдиту 8 липня 2024 року — як Росія атакувала дитячу лікарню

Річниця обстрілу Охматдиту — як РФ вдарила по лікарні з дітьми
Рівно рік тому, 8 липня 2024 року, російські окупанти завдали удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Внаслідок атаки там загинули двоє людей, а саме родич пацієнта та лікарка. Загалом в той день під час масованого обстрілу Києва загинуло понад 33 людини.
Новини.LIVE нагадують про кривавий злочин окупантів проти українських дітей.
Російський обстріл "Охматдиту"
Росія 8 липня минулого року завдала один із найпотужніших за весь час ракетних ударів по столиці України. Одна з російських крилатих ракет Х-101 влучила в дитячу лікарню "Охматдит".
Окупанти знищили корпус відділення токсикології, де перебували важкохворі діти на діалізі, а також електричні підстанції, від яких живилась вся інфраструктура лікарні. Також ворог пошкодив:
- п'ять онковідділень;
- десять хірургічних відділення;
- два соматичних відділення;
- відділення інтенсивної терапії;
- дві реанімації;
- операційні блоки;
- відділення променевої та радіотерапії;
- ще три корпуси;
Відомо було про двох загиблих дорослих внаслідок російського обстрілу. А 10 липня 2024 року помер хлопчик, який на момент атаки перебував у критичному стані у відділенні реанімації.
Що заявляв директор лікарні
Директор "Охматдиту" Володимир Жовнір 9 липня виступив у Раді Безпеки ООН. Він повідомив, що під час обстрілу в лікарні були 1200 людей, а також проводилися три складні операції.
Внаслідок удару поранено близько 300 людей, у тому числі восьмеро дітей.
"Напад на таку установу є не лише військовим злочином, але й виходить за межі будь-якої людяності", — заявив Жовнір.
Російська ракета Х-101
Слідчі Служби безпеки України встановили, що окупанти вдарили по лікарні ракетою Х-101. Атаку кваліфікували як воєнний злочин.
На місті обстрілу знайшли уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частина руля цієї ж ракети.
"Служба безпеки зробить все можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин, зокрема і за сьогоднішній удар по Україні. Ця відплата буде і за законом, і за мораллю. Держава-терорист — це не абстрактне поняття. Є конкретні імена вбивць. І їх ніщо не врятує від правосуддя", — зазначив голова СБУ Василь Малюк.
Фоторепортаж наслідків обстрілу "Охматдиту"
Нагадаємо, міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що офіційно розпочалося відновлення лікарні "Охматдит".
Раніше Ляшко зазначав, що перед відновленням потрібно було дослідити багато речей та пройти чимало бюрократичних процесів.
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