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Головна Київ Річниця обстрілу Охматдиту — як РФ вдарила по лікарні з дітьми

Річниця обстрілу Охматдиту — як РФ вдарила по лікарні з дітьми

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2025 19:21
Обстріл Охматдиту 8 липня 2024 року — як Росія атакувала дитячу лікарню
Наслідки російського обстрілу "Охматдиту". Фото: Новини.LIVE

Рівно рік тому, 8 липня 2024 року, російські окупанти завдали удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Внаслідок атаки там загинули двоє людей, а саме родич пацієнта та лікарка. Загалом в той день під час масованого обстрілу Києва загинуло понад 33 людини.

Новини.LIVE нагадують про кривавий злочин окупантів проти українських дітей.

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Російський обстріл "Охматдиту"

Росія 8 липня минулого року завдала один із найпотужніших за весь час ракетних ударів по столиці України. Одна з російських крилатих ракет Х-101 влучила в дитячу лікарню "Охматдит".

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Окупанти знищили корпус відділення токсикології, де перебували важкохворі діти на діалізі, а також електричні підстанції, від яких живилась вся інфраструктура лікарні. Також ворог пошкодив:

  • п'ять онковідділень;
  • десять хірургічних відділення;
  • два соматичних відділення;
  • відділення інтенсивної терапії;
  • дві реанімації;
  • операційні блоки;
  • відділення променевої та радіотерапії;
  • ще три корпуси;

Відомо було про двох загиблих дорослих внаслідок російського обстрілу. А 10 липня 2024 року помер хлопчик, який на момент атаки перебував у критичному стані у відділенні реанімації.

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Що заявляв директор лікарні

Директор "Охматдиту" Володимир Жовнір 9 липня виступив у Раді Безпеки ООН. Він повідомив, що під час обстрілу в лікарні були 1200 людей, а також проводилися три складні операції. 

Внаслідок удару поранено близько 300 людей, у тому числі восьмеро дітей.

"Напад на таку установу є не лише військовим злочином, але й виходить за межі будь-якої людяності", — заявив Жовнір.

Російська ракета Х-101

Слідчі Служби безпеки України встановили, що окупанти вдарили по лікарні ракетою Х-101. Атаку кваліфікували як воєнний злочин.

Російська ракета, яка вдарила по Охматдиту
Уламки російської ракети. Фото: СБУ

На місті обстрілу знайшли уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частина руля цієї ж ракети. 

Удар Росії по Охматдиту 8 липня
Уламки російської ракети. Фото: СБУ

"Служба безпеки зробить все можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин, зокрема і за сьогоднішній удар по Україні. Ця відплата буде і за законом, і за мораллю. Держава-терорист — це не абстрактне поняття. Є конкретні імена вбивць. І їх ніщо не врятує від правосуддя", — зазначив голова СБУ Василь Малюк.

Обстріл Охматдиту 8 липня 2024 року
Наслідки російського обстрілу "Охматдиту". Фото: СБУ

Фоторепортаж наслідків обстрілу "Охматдиту"

Обстріл Охматдиту 8 липня 2024 року
Наслідки російського обстрілу "Охматдиту". Фото: Новини.LIVE
Удар Росії по Охматдиту 8 липня
Наслідки російського обстрілу "Охматдиту". Фото: Новини.LIVE

 

Наслідки російського удару по Охматдиту 8 липня
Наслідки російського обстрілу "Охматдиту". Фото: Новини.LIVE

 

Атака Росії на Охматдит 8 липня
Наслідки російського обстрілу "Охматдиту". Фото: Новини.LIVE

 

Обстріл Охматдиту 8 липня 2024 року
Наслідки російського обстрілу "Охматдиту". Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що офіційно розпочалося відновлення лікарні "Охматдит".

Раніше Ляшко зазначав, що перед відновленням потрібно було дослідити багато речей та пройти чимало бюрократичних процесів. 

Київ війна діти обстріли окупанти Охматдит лікарня
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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