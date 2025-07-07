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Главная Киев Годовщина обстрела Охматдета — как РФ атаковала больницу с детьми

Годовщина обстрела Охматдета — как РФ атаковала больницу с детьми

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 19:21
Обстрел Охматдета 8 июля 2024 года — как Россия атаковала детскую больницу
Последствия российского обстрела "Охматдета". Фото: Новини.LIVE

Ровно год назад, 8 июля 2024 года, российские оккупанты нанесли удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве. В результате атаки там погибли два человека, а именно родственник пациента и врач. Всего в тот день во время массированного обстрела Киева погибли более 33 человек.

Новини.LIVE напоминают о кровавом преступлении оккупантов против украинских детей.

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Российский обстрел "Охматдета"

Россия 8 июля прошлого года нанесла один из самых мощных за все время ракетных ударов по столице Украины. Одна из российских крылатых ракет Х-101 попала в детскую больницу "Охматдет".

Оккупанты уничтожили корпус отделения токсикологии, где находились тяжелобольные дети на диализе, а также электрические подстанции, от которых питалась вся инфраструктура больницы. Также враг повредил:

  • пять онкоотделений;
  • десять хирургических отделения;
  • два соматических отделения;
  • отделение интенсивной терапии;
  • две реанимации;
  • операционные блоки;
  • отделение лучевой и радиотерапии;
  • еще три корпуса;

Известно было о двух погибших взрослых в результате российского обстрела. А 10 июля 2024 года умер мальчик, который на момент атаки находился в критическом состоянии в отделении реанимации.

Что заявлял директор больницы

Директор "Охматдета" Владимир Жовнир 9 июля выступил в Совете Безопасности ООН. Он сообщил, что во время обстрела в больнице были 1200 человек, а также проводились три сложные операции.

В результате удара ранены около 300 человек, в том числе восемь детей.

"Нападение на такое учреждение является не только военным преступлением, но и выходит за пределы любой человечности", — заявил Жовнир.

Российская ракета Х-101

Следователи Службы безопасности Украины установили, что оккупанты ударили по больнице ракетой Х-101. Атаку квалифицировали как военное преступление.

Російська ракета, яка вдарила по Охматдиту
Обломки российской ракеты. Фото: СБУ

На месте обстрела нашли обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты.

Удар Росії по Охматдиту 8 липня
Обломки российской ракеты. Фото: СБУ

"Служба безопасности сделает все возможное, чтобы враг почувствовал максимальное возмездие за каждое свое военное преступление, в том числе и за сегодняшний удар по Украине. Это возмездие будет и по закону, и по морали. Государство-террорист — это не абстрактное понятие. Есть конкретные имена убийц. И их ничто не спасет от правосудия", — отметил глава СБУ Василий Малюк.

Обстріл Охматдиту 8 липня 2024 року
Последствия российского обстрела "Охматдета". Фото: СБУ

Фоторепортаж последствий обстрела "Охматдета"

Обстріл Охматдиту 8 липня 2024 року
Последствия российского обстрела "Охматдета". Фото: Новини.LIVE
Удар Росії по Охматдиту 8 липня
Последствия российского обстрела "Охматдета". Фото: Новини.LIVE

 

Наслідки російського удару по Охматдиту 8 липня
Последствия российского обстрела "Охматдета". Фото: Новини.LIVE

 

Атака Росії на Охматдит 8 липня
Последствия российского обстрела "Охматдета". Фото: Новини.LIVE

 

Обстріл Охматдиту 8 липня 2024 року
Последствия российского обстрела "Охматдета". Фото: Новини.LIVE

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что официально началось восстановление больницы "Охматдет".

Ранее Ляшко отмечал, что перед восстановлением нужно было исследовать много вещей и пройти немало бюрократических процессов.

Киев война дети обстрелы оккупанты Охматдет больница
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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