Обстрел Охматдета 8 июля 2024 года — как Россия атаковала детскую больницу

Годовщина обстрела Охматдета — как РФ атаковала больницу с детьми
Ровно год назад, 8 июля 2024 года, российские оккупанты нанесли удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве. В результате атаки там погибли два человека, а именно родственник пациента и врач. Всего в тот день во время массированного обстрела Киева погибли более 33 человек.
Новини.LIVE напоминают о кровавом преступлении оккупантов против украинских детей.
Российский обстрел "Охматдета"
Россия 8 июля прошлого года нанесла один из самых мощных за все время ракетных ударов по столице Украины. Одна из российских крылатых ракет Х-101 попала в детскую больницу "Охматдет".
Оккупанты уничтожили корпус отделения токсикологии, где находились тяжелобольные дети на диализе, а также электрические подстанции, от которых питалась вся инфраструктура больницы. Также враг повредил:
- пять онкоотделений;
- десять хирургических отделения;
- два соматических отделения;
- отделение интенсивной терапии;
- две реанимации;
- операционные блоки;
- отделение лучевой и радиотерапии;
- еще три корпуса;
Известно было о двух погибших взрослых в результате российского обстрела. А 10 июля 2024 года умер мальчик, который на момент атаки находился в критическом состоянии в отделении реанимации.
Что заявлял директор больницы
Директор "Охматдета" Владимир Жовнир 9 июля выступил в Совете Безопасности ООН. Он сообщил, что во время обстрела в больнице были 1200 человек, а также проводились три сложные операции.
В результате удара ранены около 300 человек, в том числе восемь детей.
"Нападение на такое учреждение является не только военным преступлением, но и выходит за пределы любой человечности", — заявил Жовнир.
Российская ракета Х-101
Следователи Службы безопасности Украины установили, что оккупанты ударили по больнице ракетой Х-101. Атаку квалифицировали как военное преступление.
На месте обстрела нашли обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты.
"Служба безопасности сделает все возможное, чтобы враг почувствовал максимальное возмездие за каждое свое военное преступление, в том числе и за сегодняшний удар по Украине. Это возмездие будет и по закону, и по морали. Государство-террорист — это не абстрактное понятие. Есть конкретные имена убийц. И их ничто не спасет от правосудия", — отметил глава СБУ Василий Малюк.
Фоторепортаж последствий обстрела "Охматдета"
Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что официально началось восстановление больницы "Охматдет".
Ранее Ляшко отмечал, что перед восстановлением нужно было исследовать много вещей и пройти немало бюрократических процессов.
Читайте Новини.LIVE!