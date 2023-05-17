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Рідкісні фото старого Києва: яким він був 100 років тому (ФОТО)

17 травня 2023 20:00
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис
Яким Київ був 100 років тому?
Таким він був 100 років тому. Фото: google.com
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис

Для людини 100 років — це ціле життя, а для міста — лише етап. Яким Київ був сто років тому? 

Київ на початку 20 століття  

Впізнаєте? Це площа перед Софійським собором.

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Софіївська площа
Софійська площа в 1918. Фото: google.com

Колись вокзал був новинкою для селян.

Київський вокзал
Київський вокзал. Фото: google.com

"Березіль" для акторів не театром, а всесвітом. 

театр Березіль
Вистава театру "Березіль". Фото: google.com

Таким було метро Арсенальна. Українська хатка точно на своєму місці.

метро Арсенальна
Метро Арсенальна в 1918 році. Фото: google.сom

Велична статуя київської княгині. Від цього фото віє атмосферою давньої Греції...

статуї в парку
Містяни серед зелені. Фото: google.com

На початку століття театр "Березіль" був одним із найавангардніших у Європі.

театр Березіль
Колектив театру "Березіль" 1926. Фото: ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

Майдан Незалежності більше ніж 100 років тому. Це місце майже не змінилося.

Майдан Незалежності
Майдан Незалежності в 1918. Фото: google.сom

Часом архітектура Києва нагадувала про Давню Візантію і Вавилон...

один із київських мостів
Один із київських мостів. Впізнаєте? Фото: google.com 

Старий Київ схожий на містичне місто зі світу стімпанк. Здається, ось-ось покажеться дирижабль.

дім в Києві
Вид на центр міста 1920-1928 роки. Фото: ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

Містяни навіть не здогадувалися, що живуть в епіцентрі історичних подій...

літній театр
Літній театр у Києві. Фото: google.com

Нагадаємо, недавно ми розповіли про те, що експерти знайшли нову картину Рембрандта.

Також ми писали про неймовірні села Карпат.

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