Яким Київ був 100 років тому?

Рідкісні фото старого Києва: яким він був 100 років тому (ФОТО)
Для людини 100 років — це ціле життя, а для міста — лише етап. Яким Київ був сто років тому?
Київ на початку 20 століття
Впізнаєте? Це площа перед Софійським собором.
Колись вокзал був новинкою для селян.
"Березіль" для акторів не театром, а всесвітом.
Таким було метро Арсенальна. Українська хатка точно на своєму місці.
Велична статуя київської княгині. Від цього фото віє атмосферою давньої Греції...
На початку століття театр "Березіль" був одним із найавангардніших у Європі.
Майдан Незалежності більше ніж 100 років тому. Це місце майже не змінилося.
Часом архітектура Києва нагадувала про Давню Візантію і Вавилон...
Старий Київ схожий на містичне місто зі світу стімпанк. Здається, ось-ось покажеться дирижабль.
Містяни навіть не здогадувалися, що живуть в епіцентрі історичних подій...
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