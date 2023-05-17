Яким Київ був 100 років тому?

Таким він був 100 років тому. Фото: google.com

Для людини 100 років — це ціле життя, а для міста — лише етап. Яким Київ був сто років тому?

Київ на початку 20 століття

Впізнаєте? Це площа перед Софійським собором.

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Київський вокзал. Фото: google.com

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Вистава театру "Березіль". Фото: google.com

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