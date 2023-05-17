Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Редкие фото старого Киева: каким он был 100 лет назад (ФОТО) arrow

Редкие фото старого Киева: каким он был 100 лет назад (ФОТО)

17 мая 2023 20:00
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис
Каким Киев был сто лет назад?
Таким он был 100 лет назад. Фото: google.com
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис

Для человека 100 лет — это целая жизнь, а для города — только этап. Каким Киев был сто лет назад?

Киев в начале 20 века

Узнаете? Это площадь перед Софийским собором.

Читайте также:
Софиевская площадь
Софийская площадь в 1918 году. Фото: google.com

Когда вокзал был новинкой для крестьян.

Киевский вокзал
Киевский вокзал. Фото: google.com

Для актеров "Березиль" был не театром, а вселенной.

театр Березиль
Спектакль театра "Березиль". Фото: google.com

Так выглядело метро "Арсенальная". Украинский домик точно на своем месте.

метро Арсенальная
Метро "Арсенальная" в 1918 году. Фото: google.

Величественная статуя киевской княгини. От этого фото веет атмосферой древней Греции.

статуи в парке
Горожане среди зелени. Фото: google.com

В начале века театр "Березиль" был одним из самых авангардных в Европе.

театр Березиль
Коллектив театра "Березиль" 1926 года. Фото: ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Площадь Независимости более 100 лет назад. Это место почти не изменилось.

Майдан независимости
Майдан Незалежности в 1918. Фото: google.сom

Иногда архитектура Киева напоминала о Древней Византии и Вавилоне...

один из киевских мостов
Один из киевских мостов. Узнаете? Фото: google.com

Старый Киев похож на мистический город из мира стимпанк. Кажется, вот-вот покажется дирижабль.

дом в Киеве
Вид центра города 1920-1928 годы. Фото: ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Горожане даже не догадывались, что живут в эпицентре исторических событий...

летний театр
Летний театр в Киеве. Фото: google.com

Напомним, недавно мы рассказали о том, что эксперты обнаружили новую картину Рембрандта.

Также мы писали о невероятных деревнях Карпат.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Вадим Столар: Мы продолжаем снабжать защитников высокотехнологичным оборудованием

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас