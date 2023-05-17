Таким он был 100 лет назад. Фото: google.com

Для человека 100 лет — это целая жизнь, а для города — только этап. Каким Киев был сто лет назад?

Киев в начале 20 века

Узнаете? Это площадь перед Софийским собором.

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Софийская площадь в 1918 году. Фото: google.com

Когда вокзал был новинкой для крестьян.

Киевский вокзал. Фото: google.com

Для актеров "Березиль" был не театром, а вселенной.

Спектакль театра "Березиль". Фото: google.com

Так выглядело метро "Арсенальная". Украинский домик точно на своем месте.

Метро "Арсенальная" в 1918 году. Фото: google.

Величественная статуя киевской княгини. От этого фото веет атмосферой древней Греции.

Горожане среди зелени. Фото: google.com

В начале века театр "Березиль" был одним из самых авангардных в Европе.

Коллектив театра "Березиль" 1926 года. Фото: ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Площадь Независимости более 100 лет назад. Это место почти не изменилось.

Майдан Незалежности в 1918. Фото: google.сom

Иногда архитектура Киева напоминала о Древней Византии и Вавилоне...

Один из киевских мостов. Узнаете? Фото: google.com

Старый Киев похож на мистический город из мира стимпанк. Кажется, вот-вот покажется дирижабль.

Вид центра города 1920-1928 годы. Фото: ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Горожане даже не догадывались, что живут в эпицентре исторических событий...

Летний театр в Киеве. Фото: google.com

Напомним, недавно мы рассказали о том, что эксперты обнаружили новую картину Рембрандта.

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