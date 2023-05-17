Редкие фото старого Киева: каким он был 100 лет назад (ФОТО)
Для человека 100 лет — это целая жизнь, а для города — только этап. Каким Киев был сто лет назад?
Киев в начале 20 века
Узнаете? Это площадь перед Софийским собором.
Когда вокзал был новинкой для крестьян.
Для актеров "Березиль" был не театром, а вселенной.
Так выглядело метро "Арсенальная". Украинский домик точно на своем месте.
Величественная статуя киевской княгини. От этого фото веет атмосферой древней Греции.
В начале века театр "Березиль" был одним из самых авангардных в Европе.
Площадь Независимости более 100 лет назад. Это место почти не изменилось.
Иногда архитектура Киева напоминала о Древней Византии и Вавилоне...
Старый Киев похож на мистический город из мира стимпанк. Кажется, вот-вот покажется дирижабль.
Горожане даже не догадывались, что живут в эпицентре исторических событий...
Напомним, недавно мы рассказали о том, что эксперты обнаружили новую картину Рембрандта.
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