У Києві відбулася акція-нагадування "Я без тебе, як жовтий без синього. Поверніть Героїв додому" на підтримку полонених військових — відео

Акція на Майдані Незалежності. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 5 липня, в центрі Києва відбулася акція-нагадування "Я без тебе, як жовтий без синього. Поверніть Героїв додому". Її організували рідні бійців 71-ї окремої єгерської бригади.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE.

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Акція на підтримку полонених

Захід провели з метою привернення уваги суспільства та представників влади до проблеми полонених і зниклих безвісти українських захисників.

Люди на акції. Фото: Новини.LIVE

Учасники акції тримали плакати з іменами бійців, які не виходять на зв’язок або підтверджено перебувають у російському полоні.

Акція на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE

Організатори закликали прискорити процеси пошуку, обміну та повернення українських військових додому.

Жінка тримає прапор іта зображення захисника. Фото: Новини.LIVE

На Майдані Незалежності акція на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський наголосив, що обміни повинні тривати й надалі, оскільки мета — звільнити всіх наших людей із російського полону.

Зазначимо, що останній обмін полоненими між Україною та Росією відбувся 4 липня.