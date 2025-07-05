Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Рідні полонених бійців 71-ї бригади провели акцію в Києві — фото

Рідні полонених бійців 71-ї бригади провели акцію в Києві — фото

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 15:13
У Києві відбулася акція-нагадування "Я без тебе, як жовтий без синього. Поверніть Героїв додому" на підтримку полонених військових — відео
Акція на Майдані Незалежності. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 5 липня, в центрі Києва відбулася акція-нагадування "Я без тебе, як жовтий без синього. Поверніть Героїв додому". Її організували рідні бійців 71-ї окремої єгерської бригади.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Акція на підтримку полонених

Захід провели з метою привернення уваги суспільства та представників влади до проблеми полонених і зниклих безвісти українських захисників.

Акція на підтримку полонених у Києві
Люди на акції. Фото: Новини.LIVE

Учасники акції тримали плакати з іменами бійців, які не виходять на зв’язок або підтверджено перебувають у російському полоні.

Акція на підтримку полонених у Києві
Акція на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE

Організатори закликали прискорити процеси пошуку, обміну та повернення українських військових додому.

Акція на підтримку полонених у Києві
Жінка тримає прапор іта зображення захисника. Фото: Новини.LIVE
Акція на підтримку полонених у Києві
На Майдані Незалежності акція на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський наголосив, що обміни повинні тривати й надалі, оскільки мета — звільнити всіх наших людей із російського полону.

Зазначимо, що останній обмін полоненими між Україною та Росією відбувся 4 липня.

Київ мітинг акція військові полонені зниклі безвісти обмін полоненими
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації