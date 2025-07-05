У Києві відбулася акція-нагадування "Я без тебе, як жовтий без синього. Поверніть Героїв додому" на підтримку полонених військових — відео

Рідні полонених бійців 71-ї бригади провели акцію в Києві — фото
У суботу, 5 липня, в центрі Києва відбулася акція-нагадування "Я без тебе, як жовтий без синього. Поверніть Героїв додому". Її організували рідні бійців 71-ї окремої єгерської бригади.
Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE.
Акція на підтримку полонених
Захід провели з метою привернення уваги суспільства та представників влади до проблеми полонених і зниклих безвісти українських захисників.
Учасники акції тримали плакати з іменами бійців, які не виходять на зв’язок або підтверджено перебувають у російському полоні.
Організатори закликали прискорити процеси пошуку, обміну та повернення українських військових додому.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський наголосив, що обміни повинні тривати й надалі, оскільки мета — звільнити всіх наших людей із російського полону.
Зазначимо, що останній обмін полоненими між Україною та Росією відбувся 4 липня.
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