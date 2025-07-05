Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Родные пленных бойцов 71-й бригады провели акцию в Киеве — фото

Родные пленных бойцов 71-й бригады провели акцию в Киеве — фото

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 15:13
В Киеве состоялась акция-напоминание "Я без тебя, как желтый без синего. Верните Героев домой" в поддержку пленных военных — видео
Акция на Майдане Независимости. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 5 июля, в центре Киева состоялась акция-напоминание "Я без тебя, как желтый без синего. Верните Героев домой". Ее организовали родные бойцов 71-й отдельной егерской бригады.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Акция в поддержку пленных

Мероприятие провели с целью привлечения внимания общества и представителей власти к проблеме пленных и пропавших без вести украинских защитников.

Акція на підтримку полонених у Києві
Люди на акции. Фото: Новини.LIVE

Участники акции держали плакаты с именами бойцов, которые не выходят на связь или подтверждено находятся в российском плену.

Акція на підтримку полонених у Києві
Акция в поддержку пленных. Фото: Новини.LIVE

Организаторы призвали ускорить процессы поиска, обмена и возвращения украинских военных домой.

Акція на підтримку полонених у Києві
Женщина держит флаг и изображение защитника. Фото: Новини.LIVE
Акція на підтримку полонених у Києві
На Майдане Независимости акция в поддержку пленных. Фото: Новини.LIVE

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что обмены должны продолжаться и в дальнейшем, поскольку цель — освободить всех наших людей из российского плена.

Отметим, что последний обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 4 июля.

Киев митинг акция военные пленные пропавшие без вести обмен пленными
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации