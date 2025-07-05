В Киеве состоялась акция-напоминание "Я без тебя, как желтый без синего. Верните Героев домой" в поддержку пленных военных — видео

Акция на Майдане Независимости. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 5 июля, в центре Киева состоялась акция-напоминание "Я без тебя, как желтый без синего. Верните Героев домой". Ее организовали родные бойцов 71-й отдельной егерской бригады.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE.

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Акция в поддержку пленных

Мероприятие провели с целью привлечения внимания общества и представителей власти к проблеме пленных и пропавших без вести украинских защитников.

Люди на акции. Фото: Новини.LIVE

Участники акции держали плакаты с именами бойцов, которые не выходят на связь или подтверждено находятся в российском плену.

Акция в поддержку пленных. Фото: Новини.LIVE

Организаторы призвали ускорить процессы поиска, обмена и возвращения украинских военных домой.

Женщина держит флаг и изображение защитника. Фото: Новини.LIVE

На Майдане Независимости акция в поддержку пленных. Фото: Новини.LIVE

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что обмены должны продолжаться и в дальнейшем, поскольку цель — освободить всех наших людей из российского плена.

Отметим, что последний обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 4 июля.