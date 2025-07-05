В Киеве состоялась акция-напоминание "Я без тебя, как желтый без синего. Верните Героев домой" в поддержку пленных военных — видео

Родные пленных бойцов 71-й бригады провели акцию в Киеве — фото
В субботу, 5 июля, в центре Киева состоялась акция-напоминание "Я без тебя, как желтый без синего. Верните Героев домой". Ее организовали родные бойцов 71-й отдельной егерской бригады.
Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE.
Акция в поддержку пленных
Мероприятие провели с целью привлечения внимания общества и представителей власти к проблеме пленных и пропавших без вести украинских защитников.
Участники акции держали плакаты с именами бойцов, которые не выходят на связь или подтверждено находятся в российском плену.
Организаторы призвали ускорить процессы поиска, обмена и возвращения украинских военных домой.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что обмены должны продолжаться и в дальнейшем, поскольку цель — освободить всех наших людей из российского плена.
Отметим, что последний обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 4 июля.
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