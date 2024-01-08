Ринок нерухомості Києва — як зміняться ціни на житло у 2024

Житлові будинки Києва. Фото: РБК

У 2024 році ринок нерухомості в Україні очікують певні зміни. Зокрема, у Києві ціни на нерухомість можуть зрости на 15% у гривні. Підвищення вартості на житло виникає, зокрема, як наслідок повернення українців з-за кордону.

Про це розповіла оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак виданню "Pro Гроші".

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Київ та область лідирують у списку за цінами на нерухомість. Наразі це пов'язане з тим, що столицю обирають внутрішньо переміщені особи, а також ті, хто повертається з-за кордону.

Окрім цього, обертів набирає й програма єОселя.

"Також, у листопаді 2023 року стартувала видача сертифікатів за зруйноване житло, тому потенційно Київ та Київський регіон може акумулювати на себе левову частку цього попиту, це сприятиме зростанню обсягів продажу і, відповідно, це стимулюватиме зростання цін", — розповіла Берещак.

Експертка припускає, що протягом першого півріччя 2024 року очікується зростання цін на нерухомість до 15%.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни в Україні, компанії почали страхувати нерухоме та рухоме майно громадян від воєнних ризиків. Наприклад, квартиру або будинок можна застрахувати від падіння уламків ракети чи "Шахеда". І ви дійсно можете захистити принаймні свою оселю від ворожої атаки. Однак треба знати кілька правил.

Додамо, що власники пошкодженого житла можуть скористатися новою можливістю використання житлових сертифікатів ''єВідновлення'' для придбання нового місця проживання. Раніше власники могли лише дізнатися про суму компенсації та термін її дії, але відтепер ці кошти можна використати для купівлі нового житла.