Рынок недвижимости Киева — как изменятся цены на жилье в 2024 году

Жилые дома Киева. Фото: РБК

В 2024 году рынок недвижимости в Украине ожидают некоторые изменения. В частности, в Киеве цены на недвижимость могут вырасти на 15% в гривне. Повышение стоимости на жилье возникает, в частности, вследствие возвращения украинцев из-за границы.

Об этом рассказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак изданию "Pro Деньги".

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Киев и область лидируют в списке цен на недвижимость. Сейчас это связано с тем, что столицу выбирают внутренне перемещенные лица, а также те, кто возвращается из-за границы.

Кроме этого, обороты набирает и программа єОселя.

"Также в ноябре 2023 года стартовала выдача сертификатов за разрушенное жилье, поэтому потенциально Киев и Киевский регион может аккумулировать на себя львиную долю этого спроса, это будет способствовать росту объемов продаж и, соответственно, стимулировать рост цен", — рассказала Берещак.

Эксперт предполагает, что в течение первого полугодия 2024 года ожидается рост цен на недвижимость до 15%.

Напомним, после начала полномасштабной войны в Украине компании начали страховать недвижимое и движимое имущество граждан от военных рисков. К примеру, квартиру или дом можно застраховать от падения обломков ракеты или "Шахеда". И вы действительно можете защитить по крайней мере свой дом от вражеской атаки. Однако нужно знать несколько правил.

Добавим, что владельцы поврежденного жилья могут воспользоваться новой возможностью использования жилых сертификатов ''єВідновлення'' для приобретения нового места жительства. Ранее владельцы могли только узнать сумму компенсации и срок ее действия, но отныне эти средства можно использовать для покупки нового жилья.