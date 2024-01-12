Ріші Сунак побував на місці ракетного удару РФ по багатоповерхівці у Києві

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на місці ракетного удару у Києві. Фото: пресслужба МВС

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак особисто відвідав місце ракетного удару по багатоповерхівці у Києві, який завдала Росія 2 січня. Це він зробив під час свого візиту до України сьогодні, 12 січня.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

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За словами очільника МВС, в цьому будинку жило понад 700 людей. Внаслідок ракетної атаки РФ четверо людей загинуло. Також 50 людей отримали поранення, сотні мешканців залишилися без житла.

"Разом із Ріші Сунаком та заступником керівника Офісу Президента України Олексієм Кулебою подякували рятувальникам ДСНС, які першими приїхали на місце події та діставали постраждалих з-під завалів. Також поспілкувались із жителями, які втратили оселі та транспорт, але не втрачають впевненості у перемозі України", — додав Клименко.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на місці ракетного удару у Києві. Фото: пресслужба МВС

Підтримка Великої Британії для України

Посадовець додав, що Велика Британія є для України "потужним" партнером та другом.

"Підписаний сьогодні двосторонній безпековий договір — результат масштабних зусиль Президента України та Офісу Глави держави. Це історичний крок на шляху отримання безпекових гарантій для України", — наголосив міністр.

Що відомо про візит Ріші Сунака до України

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув до Києва сьогодні, 12 січня, щоб надати черговий пакет військової допомоги для України. Результатом зустрічі із президентом Володимиром Зеленським стало підписання угоди на 10 років у сфері безпеки між Україною та Великою Британією.

Своєю чергою голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що підписання з Володимиром Зеленським угоди між країнами щодо співпраці у сфері безпеки є історичним днем. За його словами, така угода буде закріплювати підтримку, яку Британія надаватиме Україні і далі.

Також Зеленський поширив у мережі відео зустрічі із Ріші Сунаком. Як відомо, він приїхав до Києва, щоб провести перемовини з Президентом України.